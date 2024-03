Miroslav Vinkler: Green Deal – správná cesta k nápravě klimatu?

Milan Vaněček 1.3.2024 09:05

Autor pěkně shrnuje obecné poznatky o energetické bilanci a klimatu Země a navrhuje řešení: Green deal ne, jaderné elektrárny a péče o lesy a krajinu ano.

Podobný návrh jsem dnes zrovna četl i na serveru epochtimes.cz, "Zpráva BofA Securities, investiční divize Bank of America" jak je nejlepší investovat do jaderné energetiky pro záchranu planety a vydělání balíku peněz.

epochtimes.cz/2024/02/29/do-jake-energie-se-nejvice-vyplati-investovat-financni-strategove-v-tom-maji-jasno/

Avšak kritické vědecké čtení všech těchto informací vede k následujícímu závěru:

je to jen někdy více ale mnohem častěji méně kvalitní propaganda,

nemá to se skutečnou vědou a moderními technologiemi nic společného.

Proč? Jak se v tom vyznat?

1) Oba články obsahují neustále recyklovanou propagandu jaderné lobby, která v současnosti hraje o svoji existenci. Jako jediný důvod své budoucí existence může uvádět to, že jen ona může vyrábět nepřetržitě celosvětově elektřinu bez přímé emise CO2. Zatajuje ovšem obrovské investiční náklady, finančně celosvětové nerealizovatelné, nezvládnutí recyklace a neodstraeněná rizika dalších nevyhnutelných jaderných havarií.

2) Je zde jeden základní motiv: neustálé opakování zkreslených či vyloženě lživých informací funguje na neodborníky v problematice (tj na 99% společnosti).

3) Současný Green deal vede konkurenční lobby Obnovitelných zdrojů energie a "hnutí zelených" (nekonzervativních zelených) a politický panel IPCC.



A co říká věda a moderní technologie:

4) klima je zapotřebí vědecky zkoumat, zpřesňovat modelování a především získávání přesných a spolehlivých celosvětových dat do modelu. Problém je mnohem složitější, než se nám snaží ukázat zprávy IPCC.

Problém CO2 je ta nejsnažší a nejuchopitelnější část problému klimatu, ale není zdaleka nejvýznamnější. Vodní pára je významnější, ale zase: rozhodující zpětnovazební smyčky v dynamickém klimatickém modelu Země jsou mraky (je jich mnoho druhů a každý má jiné optické vlasnosti ve viditelné i v infračervené oblasti spektra, rozptyl světla (UV, VIS, IČ) v nehomogenním "kalném" prostředí to je obrovský komplex jevů, který budeme studovat další desetiletí, než mu v měřítku celosvětovém porozumíme, a který skrývá v sobě mnoho kladných i záporných zpětných vazeb, ovlivňujících dominantně klima na Zemi a způsobující tu dlouhodobou existenci života na zemi.

5) Co je největší problém současných debat o klimatu je a) klimatická hysterie, charakterizovaná výrazy jako "probíhá klimatický rozvrat", ...

b) obrovská síla peněz z různých lobbystických skupin (kterým jde vždy a jen o co největší zisk), její silný vliv na média i na vědu



Závěr: optimální řešení je opustit hysterii klimatického rozvratu (nepodporovaného skutečnou vědou), hysterii okolo CO2, soupeření různých energetických lobby (jde jim o penízem které dostanou z našich kapes)

a ponechat vývoj technologickému soutěžení moderních technologií.

Potřebujeme technologie čisté, bezodpadové výroby LEVNÉ elektřiny pro celý svět, úspory a plnou recyklaci. Na tom se snad shodneme všichni.



A ať se ukáže co dovede fotovoltaika, větrná a vodní energetika, co dovede jaderná energetika, jak se dá čistěji provozovat fosilní energetika. Aby se ukázalo, že elektromobily mohou být v řadě případů levnější provozně i investičně než klasické automobily...

A o vítězi rozhodne věda, pokrok v technologiích, užitečnost pro celou planetu a dostatek či nedostatek peněz.

Když to má být užitečné pro celou planetu, musí to být levné.

Třeba masová robotizovaná výroba fotovoltaických panelů dokázala za posledních 15 let zlevnit jejich cenu (cenu za 1 Watt špičkového výkonu) 40 krát. Ano, čtyřicetkrát, úžasný pokrok. Proto využití fotovoltaiky po celém světě roste, nejen v bohatých zemích, ale i v zemích rozvojových i zemých vysloveně chudých.







