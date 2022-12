Brdské lesy na Kloboučku se dočkaly ochrany

Slavomil Vinkler 19.12.2022 15:34 Reaguje na smějící se bestie

Největší ochrana biodiverzity byla cvičení vojsk, pojezdy těžké techniky, střelby a požáry. A to je to co nejvíce chybí. Kosení loučky to nenahradí. Nutno silně zazvěřit a občas pořádně rozjezdit.

Odpovědět