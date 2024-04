Candátů v lipenské přehradě ubývá. Vědci pro ně instalovali šest desítek umělých hnízd

Karel Zvářal 12.4.2024 19:43

Je snad jasné i bez výzkumu, že výskyt sumce populaci candáta nepodporuje. Je to nejen významný potravní konkurent, ale i přímý predátor predátora. "Chyť a pusť" považuji v případě sumce za úchylku, kdy za "ušlechtilým milosrdenstvím" se skrývá vystavení jiných druhů ryb nemilostdné genocidě. Tuto novodobou tradici proto považuji za špatný vtip, no ale když to někoho baví, proč ne...

