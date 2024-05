Český projekt Jedna příroda se loni umístil v top ten evropských LIFE projektů. I díky dokumentárnímu filmu Hodnoty přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Jedna příroda Dokument Hodnoty přírody získal na festivalu Agrofilm.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Český projekt Jedna příroda byl v LIFE Highlights 2023 označen jako jeden z deseti nejlepších LIFE projektů z celé EU. A to nejen díky úspěšnému plnění nastavených cílů, které přispívají k ochraně přírody a krajiny, ale také díky takovým výstupům oslovujícím širokou veřejnost, jako je dokumentární film Hodnoty přírody (The Values of Nature).Dokument režiséra Michala Gálika získal prestižní cenu Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství na filmovém festivalu Agrofilm. Na příkladu české krajiny vizuálně přívětivou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby nám lidem příroda poskytuje, a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět.

Projekt Jedna příroda byl kladně hodnocen i za efektivní a inovativní managementová opatření, osvětu, školení zaměstnanců orgánů ochrany přírody a stanovení priorit v ochraně přírody. CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí) zařazením Jedné přírody do desítky nejlepších unijních projektů ocenila práci na ochraně našich nejcennějších přírodních stanovišť, živočichů a rostlin.

„Myslím, že Česká republika může být hrdá na to, že se projekt Jedna příroda umístil mezi nejlepšími evropskými projekty v oblasti ochrany životního prostředí a to tím spíš, že v r. 2023 byla konkurence v rámci programu LIFE skutečně vysoká. Věřím, že v rámci dalšího pokračování projektu díky efektivnějšímu plánování péče, využití výzkumu v praxi i díky dobré spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích přispějeme ke zlepšení potřebné péče a především zachování cenných lokalit ve prospěch přírody a lidí,“ komentuje úspěch ministr životního prostředí Petr Hladík

Přečtěte si také | Portál MiSe Klima - nový digitální průvodce klimatickou změnou

Projekt Jedna příroda, jehož hlavním koordinujícím partnerem je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa, za pět let své existence zatím svou činností úspěšně přispívá k zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000.

reklama