Do skalního hradu v Drábských světničkách se podíváte nejdříve v roce 2025

Drábské světničky.

Drábské světničky čeká záchranný projekt, který připravují Lesy České republiky coby správci této národní kulturní památky. Ta je zatím pro veřejnost uzavřená. V září se začalo s přípravou projektové dokumentace. Návštěvníci by se zřejmě mohli znovu podívat do skalního hradu v roce 2025.Stav Drábských světniček je kritický. Podepsalo se na něm jak chování vandalů, kteří do pískovce vyrývali obrazce a nápisy, tak i extrémní návštěvnost. Kvůli ní vznikly na cestách výrazné prohlubně.

„Koncem sezóny roku 2019 jsme Světničky uzavřeli a po řadě jednání s archeology i zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj jsme rozhodli o záchranném projektu,“ říká Michal Rousek, náměstek oblastního ředitele Lesů ČR v severních Čechách.

„Nejprve bylo třeba vyjasnit majetkoprávní vztahy a nechat místo digitálně zmapovat kvůli projektové dokumentaci, což zajistila Západočeská univerzita v Plzni“, říká dále Rousek. Lesy ČR díky tomu získaly geodetické podklady a 3D model.

Letos v září pak Lesy zadaly projekční práce, které by měly skončit nejpozději v červnu 2023. Následovat bude povolení stavby, výběrové řízení na dodavatele prací a stavba samotná.



„V areálu přibudou lávky, změní se trasy i vstupní portál. Rádi bychom Světničky znovu zpřístupnili na počátku sezóny roku 2025, ale bude záležet i na stavebním trhu, tedy dostupnosti materiálů a nalezení dodavatele specializovaných prací,“ dodává Rousek.

