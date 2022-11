Drtivá většiny fotovoltaických panelů se vyrábí v Číně. Čeští vědci chtějí znovu nastartovat výrobu v Evropě

Richard Vacek 15.11.2022 14:06

A jaké může umístění továrny v Evropě nabídnout výhody oproti Číně, aby byla produkce konkurenceschopná?

Nižší platy? To možná za pár let. Dnes si stále vyděláváme o něco více než Číňani.

Levnější energie? No tak to ani náhodou - v Číně jsou 3x levnější.

Příhodné podnikatelské prostředí s jasnou a stabilní legislativou? No tak to ani náhodou. Dotacemi pokřivený trh je dobrý tak pro zlatokopy pohybující se na hraně zákona.

