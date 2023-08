Letošek je extrémním rokem netopýřích záletů

Zdroj | Český svaz ochránců přírody Netopýři hvízdaví v lustru.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Letošní rok je v netopýřích invazích do lidských obydlí obzvlášť extrémní. Za jediný týden se v Liberci a Jablonci nad Nisou podařilo odbornicím ze záchranné stanice Archa odchytit 1324 netopýrů. V jenom panelovém domě v Jablonci bylo nalezeno v jediném pokoji 499 netopýrů a ve stejné situaci se před dvěma týdny ocitla i Liberecká nemocnice. Nemocnice je každoročním nechtěným útočištěm netopýrů i v Plzni. Informuje o tom ČSOP ve své tiskové zprávě.

Zálety netopýrů jsou v plném proudu a budou pokračovat minimálně do poloviny září. Toto období je pro invaze netopýrů typické, ale nikdo nečekal, že letos bude situace tak mimořádná.

Minulý rok bylo za srpen a září přijato do záchranných stanic 1306 netopýrů. Za letošní rok přijaly stanice celkem 3016 jedinců, z toho 1534 jen za měsíc srpen, a to jsme teprve v polovině období netopýřích záletů.

Jelikož není vždy nutné netopýry odvážet do záchranných stanic, číslo přijatých kusů je výrazně menší, než skutečný počet netopýrů zbloudilých do lidských obydlí.

K invazím dochází v době, kdy se rozpadají mateřské kolonie. Většinu jedinců v těchto skupinách tvoří nezkušená letošní mláďata. Vyhledávají si nové úkryty a domy jim nejspíš připomínají skály s jeskyněmi.

Jelikož je takových případů čím dál více, přibývá i práce záchranným stanicím. Přes den se starají o potřebná zvířata a noc co noc vyjíždějí k netopýřím pohromám.

Proto apelujeme na veřejnost, aby dodržovala preventivní opatření, kterými významně pomůže pracovníkům záchranných stanic. Doporučení jsou nenáročná a nenákladná. Jelikož jsou netopýři schopni do vašeho bytu proniknout i přes okno otevřené na ventilačku, nejsnadnějším řešením je okna na noc úplně zavírat. Druhá možnost je nainstalovat do oken obyčejné sítě proti hmyzu. Jakkoli to může znít banálně, pro ochránce je to významná pomoc.

Lokality, kterých se v ČR netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Liberec a Plzeň. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. Zejména v těchto místech dbejte, prosím, na doporučená opatření. Pomůžete tím nejen ochráncům přírody a záchranným stanicím, ale zároveň předejdete mírné devastaci bytu.

Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a opatřete si ruku rukavicí či ručníkem. Když netopýra uchopíte,cítí se v ohrožení a může se bránit zuby. Na druhou stranu je velmi křehký, nesmíte ho držet silou.

Pokud si nevíte rady, neváhejte se telefonickyobrátit na záchrannou stanici. Kontakty na záchranné stanice naleznete zde: https://www.zvirevnouzi.cz/, centrální dispečink záchranných stanic je na telefonu 774 155 155.

reklama