https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/historicke-zahrady-a-zamecke-parky-chrani-biodiverzitu-tam-kde-okolni-krajina-selhava
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Historické zahrady a zámecké parky chrání biodiverzitu tam, kde okolní krajina selhává

9.6.2026 08:13 | PRAHA (Ekolist.cz) | Milan Hulínský
Staré duby letní, které jsou pozůstatkem lužního lesa mají nejen výraznou estetickou hodnotu, ale také podporují rozmanitá a jedinečná druhová společenstva (zámek Žehušice).
Staré duby letní, které jsou pozůstatkem lužního lesa mají nejen výraznou estetickou hodnotu, ale také podporují rozmanitá a jedinečná druhová společenstva (zámek Žehušice).
Zdroj | Výzkumný ústav pro krajinu
Zámecké krajinářské zahrady nejsou jen kulturním dědictvím, ale mají i značný význam pro ochranu přírody. Vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) prokázali, že tyto historické areály mohou uchovávat cenné přírodní biotopy, které jsou v intenzivně využívané krajině stále vzácnější, a tím významně přispívat k ochraně biodiverzity.
 
Rozsáhlý výzkum zaměřený na historické zahrady v České republice ukázal, že tyto lokality fungují jako lokální centra biodiverzity a útočiště přírodních stanovišť. V krajině, která je dlouhodobě zatížena intenzivním zemědělstvím či urbanizací, představují často poslední místa s dochovanou přírodou.

Zejména větší zahrady obsahují výrazně vyšší podíl přírodních biotopů než jejich okolí – typicky lesy, druhově bohaté louky nebo vodní prvky.

„Historické zahrady nejsou jen estetickým prvkem krajiny. Ukazuje se, že mají značný význam pro ochranu přírody, protože dokážou uchovat biotopy, které z okolní krajiny mizí,“ říká Markéta Šantrůčková, vedoucí odboru kulturní krajiny a sídel VÚK.

Aluviální psárková louka v parku u zámku Kačina.
Aluviální psárková louka v parku u zámku Kačina.
Zdroj | Výzkumný ústav pro krajinu

Zámecké zahrady jako „záchranné ostrovy“ biodiverzity

Zásadním zjištěním je, že význam zámeckých zahrad pro ochranu přírody narůstá s mírou lidského zásahu v okolní krajině. Jinými slovy: čím více je krajina narušená, tím důležitější úlohu tyto zahrady hrají.

Ve srovnání s okolní intenzivně využívanou krajinou výzkum potvrdil například vyšší zastoupení lesních biotopů, význam druhově bohatých luk a také stabilní přítomnost vodních prvků, které bývají v krajině často degradovány.

„Zahrady fungují jako jakési paměťové ostrovy krajiny – uchovávají druhy i struktury, které jinde zanikly,“ doplňuje Markéta Šantrůčková.

Vodní prvky v parcích jsou domovem řady vodních a mokřadních rostlin (lakušník vodní a kosatec žlutý v parku u zámku Kačina).
Vodní prvky v parcích jsou domovem řady vodních a mokřadních rostlin (lakušník vodní a kosatec žlutý v parku u zámku Kačina).
Zdroj | Výzkumný ústav pro krajinu

Klíčová je šetrná správa

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou zahrady tak cenné, je jejich dlouhodobě šetrné hospodaření. Na rozdíl od intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny zde nedochází k masivnímu používání chemických látek ani k drastickým zásahům do přírodního prostředí.

Díky tomu se i uměle založené plochy – například louky nebo výsadby stromů – postupně proměnily v plnohodnotná přírodní stanoviště.

Nejvíce života "v koutech"

Novější výzkum VÚK zároveň ukazuje, že rozložení přírody v zahradách není náhodné. Nejvíce přírodních biotopů se nachází v jejich méně udržovaných okrajových částech, zatímco okolí zámeckých budov je intenzivněji spravované.

Dobře zachovalý lesní porost tvrdého luhu v parku u zámku Kačina.
Dobře zachovalý lesní porost tvrdého luhu v parku u zámku Kačina.
Zdroj | Výzkumný ústav pro krajinu

Kvalita těchto biotopů přitom často roste se vzdáleností od centra zahrady, což potvrzuje význam extenzivnějšího managementu. „Ukazuje se, že kombinace historického designu a citlivé péče vytváří ideální podmínky pro zachování přírody i v kulturní krajině,“ vysvětluje Markéta Šantrůčková.

Závěry výzkumu mají zásadní dopady pro plánování krajiny i ochranu přírody. Historické zahrady mohou sloužit jako model pro šetrné hospodaření, zdroj biodiverzity pro okolní území i jako důležitý prvek ekologické stability.

„Pokud chceme chránit biodiverzitu v kulturní krajině, musíme se inspirovat tím, co už funguje. Historické zahrady jsou jedním z nejlepších příkladů,“ uzavírá Markéta Šantrůčková.

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Studie vychází z analýzy desítek historických zahrad v České republice a využívá detailní data o přírodních biotopech v systému Natura 2000. Výsledky mohou bezprostředně využít jak pracovníci ochrany přírody, tak památkové péče při stanovování diferenciovaného managmentu historických zahrad.

Více informací o hodnotě historických zahrad v článku "Nečekaná centra biodiverzity, přírodního a kulturního dědictví v zámeckých zahradách a parcích" v časopise Živa.

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foto - Hulínský Milan
Milan Hulínský
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu pro krajinu.
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