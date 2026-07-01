https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/odbornici-pomahaji-zachranit-svatovaclavsky-dub-ve-stochove.z-tisicileteho-stromu-vznikaji-nove-sazenice
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Odborníci pomáhají zachránit Svatováclavský dub ve Stochově. Z tisíciletého stromu vznikají nové sazenice

1.7.2026 05:30 | PRAHA (Ekolist.cz) | Milan Hulínský
Původní Svatováclavský dub ve Stochově.
Původní Svatováclavský dub ve Stochově.
Zdroj | VÚK
Památný strom spojený s legendou o narození svatého Václava dostává novou budoucnost. Výzkumný ústav pro krajinu (VÚK) se podílí na záchraně jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších dubů v České republice prostřednictvím roubování a pěstování nových sazenic. Ty mají v dalších letech zamířit na místa spojená s přemyslovskou tradicí, do soukromých zahrad i veřejných prostor.
 
Svatováclavský dub ve Stochově u Kladna je po staletí symbolem české státnosti, přemyslovské tradice a kontinuity české historie. Podle legendy jej měla zasadit svatá Ludmila v místě narození svého vnuka, budoucího knížete Václava. Strom, jehož stáří je podle některých legend více než tisíc let, dnes čelí výraznému zhoršení zdravotního stavu.

Pracovníci Dendrologické zahrady VÚK proto odebrali už v roce 2009 rouby ze stromu, který je v dožívající fázi – při obvodu kmene 770 cm má jen 3 živé větve. Naroubovaná sazenice byla zařazena do matečnice významných stromů z celé republiky, která udržuje kvalitní genetický materiál. V roce 2018 pak byly z tohoto mladého výpěstku odebrány první silné rouby, znovu naroubovány a řadu těchto sazenic VÚK už poskytl k výsadbě. „Poslední sazenice je připravena pro podzimní výsadbu v areálu Pražského hradu,“ upozornil Martin Dubský z odboru šlechtění a pěstebních technologií VÚK.

Díky spolupráci autorské iniciativy Mosty času a zahradníků z VÚK se výrazně rozšiřuje šance zachovat genetický i historický odkaz Stochovského dubu i pro další generace.

Výzkumný ústav pro krajinu prostřednictvím svého odboru šlechtění a pěstebních technologií zajišťuje odběr dalších roubů a následné vypěstování nových sazenic. „V současnosti je k dispozici přibližně 30 mladých stromků, které byly naroubovány v roce 2025. Některé z nich by mohly být vysazeny už v příštím roce, větší část pak v následujících letech po dalším zesílení a dopěstování,“ vysvětlil Dubský.

Sazenice stochovského dubu, kterou vědci ve VÚK připravili pro podzimní výsadbu v areálu Pražského hradu. Z mladého výpěstku odebraly silné rouby a znovu je naroubovaly. Sazenice zdokumentovaná na fotografiích pochází z roubování v roce 2018. 
Sazenice stochovského dubu, kterou vědci ve VÚK připravili pro podzimní výsadbu v areálu Pražského hradu. Z mladého výpěstku odebraly silné rouby a znovu je naroubovaly. Sazenice zdokumentovaná na fotografiích pochází z roubování v roce 2018. 
Foto | Zdeněk Kiesenbauer / VÚK

„Myšlenka zachránit a rozmnožit Svatováclavský dub vznikla už před deseti lety. Dlouho se ale nedařilo najít odborné zázemí, které by tak mimořádný projekt dokázalo realizovat. Spolupráce s Výzkumným ústavem pro krajinu je naprosto klíčová. Já jsem přišel s myšlenkou, ale právě odborníci z VÚK odvedli obrovský kus práce a dnes díky nim vyrůstají nové stromky, které mohou pokračovat v příběhu tohoto výjimečného dubu,“ uvádí iniciátor Mostů času Tomáš Mecka.

Podle odborníků z VÚK bude první etapa výsadeb směřovat především do uzavřených a soukromých zahrad, kde bude možné zajistit dostatečnou ochranu mladých stromků. V dalších letech by již mohly nové duby zamířit také do veřejných prostor, které budou vybaveny potřebnou ochranou proti poškození.

„Svatováclavský dub je mimořádně cenný nejen svou historickou symbolikou, ale i dendrologickou hodnotou. Původní strom je ve špatném zdravotním stavu, proto jsme rouby odebrali z přemnoženého stromu, který máme v naší dendrologické zahradě. Nyní se soustředíme na dopěstování dostatečně silných sazenic. V současnosti mají přibližně jeden metr a pro bezpečnou výsadbu potřebují ještě zesílit a dorůst přibližně do výšky 140 centimetrů,“ doplnil Martin Dubský.

Projekt navazuje na autorskou iniciativu, kterou vytvořil Tomáš Mecka. Jejím cílem je symbolicky propojovat historická místa, příběhy a paměť krajiny prostřednictvím živých rostlin a stromů.

Nové duby by v budoucnu měly putovat například do Staré Boleslavi, na Levý Hradec, do Libice nad Cidlinou, Mělníka, Olomouce, Znojma, Opavy či dalších míst spojených s Přemyslovci a českou státností. Uvažuje se také o výsadbách v soukromých areálech a zahradách institucí či jednotlivců, kteří mají k přemyslovské tradici blízký vztah.

Svatováclavský dub ve Stochově patří k nejvýznamnějším památným stromům v České republice. Podle tradice roste v místech, kde se měl kolem roku 903 narodit svatý Václav. Strom je tak po staletí spojován s českou státností, křesťanskou tradicí i samotnými počátky přemyslovského rodu.

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foto - Hulínský Milan
Milan Hulínský
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu pro krajinu.
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