Odborníci pomáhají zachránit Svatováclavský dub ve Stochově. Z tisíciletého stromu vznikají nové sazenice
Pracovníci Dendrologické zahrady VÚK proto odebrali už v roce 2009 rouby ze stromu, který je v dožívající fázi – při obvodu kmene 770 cm má jen 3 živé větve. Naroubovaná sazenice byla zařazena do matečnice významných stromů z celé republiky, která udržuje kvalitní genetický materiál. V roce 2018 pak byly z tohoto mladého výpěstku odebrány první silné rouby, znovu naroubovány a řadu těchto sazenic VÚK už poskytl k výsadbě. „Poslední sazenice je připravena pro podzimní výsadbu v areálu Pražského hradu,“ upozornil Martin Dubský z odboru šlechtění a pěstebních technologií VÚK.
Díky spolupráci autorské iniciativy Mosty času a zahradníků z VÚK se výrazně rozšiřuje šance zachovat genetický i historický odkaz Stochovského dubu i pro další generace.
Výzkumný ústav pro krajinu prostřednictvím svého odboru šlechtění a pěstebních technologií zajišťuje odběr dalších roubů a následné vypěstování nových sazenic. „V současnosti je k dispozici přibližně 30 mladých stromků, které byly naroubovány v roce 2025. Některé z nich by mohly být vysazeny už v příštím roce, větší část pak v následujících letech po dalším zesílení a dopěstování,“ vysvětlil Dubský.
„Myšlenka zachránit a rozmnožit Svatováclavský dub vznikla už před deseti lety. Dlouho se ale nedařilo najít odborné zázemí, které by tak mimořádný projekt dokázalo realizovat. Spolupráce s Výzkumným ústavem pro krajinu je naprosto klíčová. Já jsem přišel s myšlenkou, ale právě odborníci z VÚK odvedli obrovský kus práce a dnes díky nim vyrůstají nové stromky, které mohou pokračovat v příběhu tohoto výjimečného dubu,“ uvádí iniciátor Mostů času Tomáš Mecka.
Podle odborníků z VÚK bude první etapa výsadeb směřovat především do uzavřených a soukromých zahrad, kde bude možné zajistit dostatečnou ochranu mladých stromků. V dalších letech by již mohly nové duby zamířit také do veřejných prostor, které budou vybaveny potřebnou ochranou proti poškození.
„Svatováclavský dub je mimořádně cenný nejen svou historickou symbolikou, ale i dendrologickou hodnotou. Původní strom je ve špatném zdravotním stavu, proto jsme rouby odebrali z přemnoženého stromu, který máme v naší dendrologické zahradě. Nyní se soustředíme na dopěstování dostatečně silných sazenic. V současnosti mají přibližně jeden metr a pro bezpečnou výsadbu potřebují ještě zesílit a dorůst přibližně do výšky 140 centimetrů,“ doplnil Martin Dubský.
Projekt navazuje na autorskou iniciativu, kterou vytvořil Tomáš Mecka. Jejím cílem je symbolicky propojovat historická místa, příběhy a paměť krajiny prostřednictvím živých rostlin a stromů.
Nové duby by v budoucnu měly putovat například do Staré Boleslavi, na Levý Hradec, do Libice nad Cidlinou, Mělníka, Olomouce, Znojma, Opavy či dalších míst spojených s Přemyslovci a českou státností. Uvažuje se také o výsadbách v soukromých areálech a zahradách institucí či jednotlivců, kteří mají k přemyslovské tradici blízký vztah.
Svatováclavský dub ve Stochově patří k nejvýznamnějším památným stromům v České republice. Podle tradice roste v místech, kde se měl kolem roku 903 narodit svatý Václav. Strom je tak po staletí spojován s českou státností, křesťanskou tradicí i samotnými počátky přemyslovského rodu.
reklama