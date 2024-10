Licence | Volné dílo (public domain) Foto | AWS S3 Explorer / Wikimedia Commons Snímek z večerních hodin 7. října 2024. Hurikán Milton prochází kolem Yucatánského poloostrova už jako extrémní silný hurikán kategorie 5.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kategorie 1 (119–153 km/h): Hurikány v této kategorii mají silný vítr, který může způsobit mírné poškození budov, hlavně nezajištěných střech a oken. Může dojít k výpadkům elektřiny.

Kategorie 2 (154–177 km/h): Silnější hurikány, které způsobují značné poškození budov, vytrhávají stromy a způsobují výpadky proudu, které mohou trvat několik dní.

Kategorie 3 (178–208 km/h): Tento stupeň označuje "velký hurikán". Silný vítr může zničit menší budovy, způsobit těžké poškození střech a vyvrátit velké stromy. Mohou být také dlouhodobé výpadky proudu.

Kategorie 4 (209–251 km/h): Velmi silný hurikán, který může způsobit rozsáhlé ničení budov, zbourat střechy a zničit většinu vegetace. Oblasti mohou být neobyvatelné po několik týdnů až měsíců.

Kategorie 5 (252 km/h a více): Nejničivější hurikány, které způsobují téměř totální destrukci, s domy strženými na základy. Většina oblasti může být neobyvatelná po dlouhou dobu.

Hurikán Milton během krátké doby zesílil na hurikán páté kategorie. Co to znamená?Kategorie hurikánů jsou založeny na Saffir-Simpsonově hurikánové stupnici , která měří sílu hurikánu na základě maximální rychlosti větru. Tato stupnice je rozdělena do pěti kategorií:

Rozdíly jednotlivých kategorií hurikánů jsou znázorněny v této vizualizaci:

Wow, this is really eye opening. The difference between a cat 1, 2, 3, 4 and 5 hurricane 👀🫣pic.twitter.com/hSyIT7EChD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 8, 2024

Kromě rychlosti větru hurikány přinášejí i jiné nebezpečné jevy, jako jsou silné deště, záplavy a zvýšené vlny na pobřeží.

Více viz tato vizualizace:

Storm Surge Damage Cat 1 to 5 with water, we are in uncharted territory and should discuss mimicking nature cooling and do everything to lower future chaos from decline - what we do is just living in our own algorithm echo chamber with similar minded. https://t.co/ucDkeq7gcU pic.twitter.com/hlKDyIcAsV — Thomas Reis (@peakaustria) October 8, 2024

Hurikán Milton se do poslední kategorie zařadil během několika málo hodin. Tuto proměnu zachycuje tato vizualizace:

Hurricane Milton went from Category 1 to Category 5 in under 12 hours, breaking every model we have.



We need new models, yet Project 2025 aim to defund the National Weather Service



pic.twitter.com/72hqxZUWmc — Saul (@saaaauuull) October 7, 2024

Satelitní snímek hurikánu Milton

HISTORIC: Hurricane Milton now packs winds of 175 MPH with gusts up to 200 MPH. You won't see a satellite image like this very often.



It has gone from a Category 1 Hurricane to a Category 5 Hurricane within 18 hours.



Please listen to your local authorities and evacuation… pic.twitter.com/TSMpa0SI3V — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 7, 2024

Hurikán Milton míří na západní pobřeží Floridy, nejvíce ohrožena bude oblast kolem Tampa Bay. Kromě silného větru přináší Milton i hrozbu katastrofických záplav a bouřlivého přílivu, který by mohl být horší než při nedávném hurikánu Helene.

Více než 6 milionům lidí bylo nařízeno evakuovat své domovy. Letiště v oblasti, včetně Mezinárodního letiště v Tampě, uzavřela provoz, a několik škol a atrakcí, včetně Walt Disney World a Busch Gardens, bylo uzavřeno. Guvernér Floridy Ron DeSantis vyhlásil stav nouze, a lidé z ohrožených oblastí jsou důrazně vyzýváni, aby se evakuovali.

reklama