Jak by měly vypadat lesy budoucnosti? Možné scénáře nabízí nový dokument

smějící se bestie 19.3.2023 06:55 Reaguje na Jiří Červený

Samozřejmě že si Němci, Rakušáci, chrání svoje lesy a mohou si to dovolit, protože potřebné dříví/stavební, palivové, dovezou z ČR - " za pár švestek ".

Hajný vyhnali novodobí svazáci po " sametu " z hájenek a ty nyní slouží bafuňářům co by rekreační sídla. S tím byly zlikvidovány malé pily v regionech.

Takže když se za Bursíka přivazovali zelený šílenci ke stromům, což byl začátek kůrovcové kalamity, tak to vytěžené dřevo se rozváželo téměř po celé ČR a s ním i samozřejmě kůrovec !

A jak se dnes převážně těží dřevo ? Přijede mašina a bere to z jedný vody načisto, druhé odvozí větve na hromadu k silnici a tam potom přijede třetí a nadrtí to na biomasu.

Na takovém místě bude nový les pro houby, za kolik let, no ?

Odpovědět