Jak divoká zvířata ustála povodně v Yellowstone? Lépe než lidé

V polovině letošního června zasáhly americký stát Montana masivní povodně, které se nevyhnuly ani národnímu parku Yellowstone. Před jeho úplným uzavřením odtud bylo evakuováno, často za dost dramatických okolností, na 10 000 návštěvníků . Voda podemlela silnice, došlo k sesuvům půdy, narušeny byly tělesa značených cest a celá podpůrná turistická infrastruktura. Jak to ustála zdejší divoká zvířata?

Téměř bez problémů. Protože podobné katastrofy k přírodě patří a divoká zvířata je dokáží, na rozdíl od lidí, přežít. V obsáhlém článku na to upozornil například magazín Vox, s dovětkem, že většinu červnovými povodněmi nezasažených Američanů zajímal spíš osud ikonických zvířat v Yellowstone než obyvatel Montany. Medvědi, vlci nebo losi a bizoni naopak mohou z podobných událostí slušně profitovat.

Spásačům se na polomech a erozních svazích otevře nový prostor, voda dodá impuls růstu šťavnatým trávám a zmlazení stromů. Mláďata zvěře už jsou několik měsíců odrostlá, a tak je velká voda neohrozí. Navíc se pohybu v okolí velké vody vyhýbají. Stáda bizonů přebrodila řeku a vydala se do bezpečí, ještě než hladina vody dosáhla kritické úrovně.

Dravci, fungující v přírodě jako úklidová služba, získali povodněmi přístup ke snadno dostupné potravě. Snad s výjimkou orlovců říčních, kteří potřebují k lovu ryb nezakalenou vodu. Ptáci hnízdící u břehů se také mohli dostat do problémů. Ztráta snůšek na hnízdech ale není zásadním faktorem pro přežití jejich populací. „Špatná léta přečkají a doženou to v lepších,“ říká Douglas Smith, biolog Správy národního parku.

Zvířata v Yellowstone jsou, stejně jako na mnoha jiných místech, adaptována na to, aby byla schopna odolávat dramatickým změnám ve svém životním prostředí. Jarní i časně letní záplavy k tomu patří. „I když byla letošní srážková situace mimořádná a rekordní, povodně tu bývají často,“ dodává Smith. „Medvědi, vlci a další zvířata jsou zvyklí na to, že je rozvodněné řeky a potoky dočasně izolují.“

