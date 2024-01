Jak pastva ovcí pomáhá cenným suchým trávníkům na vrchu Řivnáči? Diskuse: 1 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Zděblo / Tomáš Zděblo / Spolek Jestřábník Pastva „selských lůmků“, buližníkových výchozů disturbovaných drobnou domkařskou těžbou kamene. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Zděblo / Tomáš Zděblo / Spolek Jestřábník Křivatec český na vyhlídce Řivnáče Xerotermní trávníky , skalní stepi a vřesoviště v širším okolí Levého Hradce v Roztokách ještě před pár lety směřovaly ke stejnému osudu jako mnoho obdobných biotopů v teplejších oblastech Čech. K postupnému zániku vlivem sukcese konkurenčně zdatných druhů travin a dřevin (zejména keřů) spojenému s upuštěním od tradičního managementu těchto lokalit, tedy pastvy ovcí a koz.Tyto biotopy v okolí Roztoky ale hostí celou řadu dnes již vzácných druhů rostlin, namátkou například modřenec tenkokvětý, pryskyřník illyrský, zvonek jemný, trávničku obecnou, křivatec český, chrpu chlumní nebo jetel žíhaný. Během monitoringu v okolí Levého Hradce v roce 2019 bylo zaznamenáno 12 zvláště chráněných druhů rostlin a celých 66 taxonů zahrnutých do červeného seznamu ohrožených druhů rostlin v různých kategoriích ohrožení. Postupný zánik výše zmíněných biotopů byl popudem pro obnovu pastvy jako historického managementu na vrchu Řivnáčí. Se započetím pastvy je průběžně monitorován její vliv na vegetaci trávníků a vřesovišť. Po pětiletém sledování lze konstatovat pozitivní vliv pastvy jak na samotnou vegetaci, tak i na cílové druhy (za ty jsou v tomto území považovány především křivatec český, pryskyřník illyrský a jetel žíhaný). Vliv pastvy se projevuje snížením zápoje bylinného patra, přičemž ale počet druhů v monitorovacích plochách zůstává stejný nebo mírně roste. Pastva tedy dává prostor především konkurenčně slabším, převážně krátkověkým druhům, mezi něž patří například kriticky ohrožený jetel žíhaný. Ten se postupně objevuje nejen podél vyšlapaných pěšin v území, ale šíří se i do samotných ploch trávníků. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Zděblo / Tomáš Zděblo / Spolek Jestřábník Obecní třešňovka na Koláčově Na pastvu pozitivně reaguje i místní populace pryskyřníku ilyrského, plocha s výskytem tohoto druhu se postupně zvětšuje, byť se druh vyskytuje převážně ve sterilních jedincích. V případě křivatce českého je poněkud obtížnější stanovit jednoznačně vliv pastvy, počty kvetoucích jedinců meziročně výrazně fluktuují, což je přičítáno klimatickým faktorům. Pro tento druh je optimální „mediteránnější“ klima – mírné zimy a suchá léta. Nezanedbatelný je i pozitivní efekt pastvy na obnovu vřesovišť, po několika letech byly zaznamenány mladé exempláře vřesu, což „omladilo“ populaci tvořenou do té doby postupně odumírajícími keříky vřesu. Stav vegetace v plochách je každoročně sledován standardní metodikou, pomocí fytocenologických snímků. Monitorovací plochy o velikosti 2 x 2 metry byly v prostoru pastvy rozmístěny tak, aby pokrývaly všechny ochranářsky významné typy vegetace na lokalitě (úzkolisté a širokolisté trávníky, vřesoviště) či plochy s výskytem cílových druhů. Samotnou pastvu zajišťuje stádo zhruba 30 ovcí. Pastva probíhá v oplůtcích, na extrémně neúživných stanovištích a tam, kde by stavbou oplůtků došlo k omezení pohybu veřejnosti pak na volno s pasáčkem a/nebo ovčáckým psem. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Zděblo / Tomáš Zděblo / Spolek Jestřábník Vegetativní zmlazení vřesu v centrální části lokality Aby se předešlo přehnojení citlivých ploch, nebo jejich narušení nadměrným ošlapem, nocuje stádo na méně citlivých plochách obecního sadu. Tím je také zajištěna jeho údržba. Pastva probíhá, dle vegetačních podmínek, v rozmezí dubna až června a je doplněna sečí nedopasků a každoročním výřezem zmlazení dřevin. Díky relativně malému plošnému rozsahu 2,3 ha a zapojení četných dobrovolníků tak jde zajistit poměrně luxusní péči o lokalitu. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Zděblo / Tomáš Zděblo / Spolek Jestřábník Vegetace skalních výchozů a drolin na vyhlídce Řivnáče Realizaci projektu zajišťuje od roku 2017 lokální organizace Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny. Ve spolupráci se soukromými vlastníky a městem Roztoky inicioval i navazující projekty obnovy extenzivních luk, údržbu staletých historických stezek a obnovu krajinotvorné liniové zeleně. Z iniciativy spolku byl také v roce 2023 vrch Řivnáč registrován jako významný krajinný prvek v naději, že registrace podpoří a posílí jak formální, tak věcnou ochranu tohoto cenného území. Nezbytná aktivní péče tímto samozřejmě nekončí, naopak se připravuje rozšíření projektových ploch o 0,7 ha a doplnění mozaiky biotopů o světlý pastevní les. reklama Další informace | Projekt byl podpořen z grantů Norských fondů. Michal Štefánek a Tomáš Zděblo Michal Štefánek je botanik. Tomáš Zděblo je pracovník spolku Jestřábník. tisknout poslat

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (1) Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. SV Slavomil Vinkler 9.1.2024 10:18 No chtělo by to ještě trochu koně, krávy a maloplošně na konci zimy vypálit. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.