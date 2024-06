Jak se obnovuje biomasa travních porostů za extrémního sucha?

Břetislav Machaček 18.6.2024 09:00 Reaguje na Karel Zvářal

Taky se divíte těm závěrům "vědeckého zkoumání"? Já taky, to přece

není možné, že se po srážkách obnoví travní porost podle druhu travin různě! Nebýt "vědců", tak to sedláci doteď nevědí, ale sedlákům na to nikdo nedal prestižní grant a museli na to přijít sledováním přírody po tisíce let hospodaření. Proto osévali ty

pastviny travinami více odolávajícím suchu a nebo je záměrně

jako pícniny pěstovali na poli jako součást osevních cyklů a

vyplnili nedostatek travní hmoty v době sucha pícninami z polí.

Děda oséval strniště po pšenici směsí jetele a vojtěšky, aby

i za suchého podzimu bylo čím krmit zvířata, když už tráva na

louce skomírala a nebyla schopna zvířata uživit. Nechal ji

odpočívat, aby se zregenerovala a nezhuntoval ji tak, aby byla

neživotaschopná. A to prosím bez akademického vzdělání pouze

převzetím zkušeností po předcích!

Odpovědět