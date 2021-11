Jaké provenience jedle bělokoré patří do našich lesů?

Radim Polášek 13.11.2021 10:22

No, mám pocit, že původní porosty jedle bělokoré jsou dnes roztroušeny všelijak plošně po celém území ČR. Nebylo by tedy dobré používat a množit v první řadě místní varianty jedle?

Jinak jedle by se podle mně mohla stát ve smíšených lesích doplňkem smrku a mohla by tak výrazně zvýšit výtěžnost kvalitního stavebního jehličnatého dřeva v lese, protože má velmi podobný habitus jako smrk, tudíž stejně rovné kmeny a její dřevo je podle mne stejné kvality jako smrk. Problémem je jen vysoká citlivost na okus zvěře, zejména vrcholových pupenů v zimě a na jaře. Vyšší než vysázené smrčky nebo listnáče. U nás sazenice jedle z přírodních náletů z těch pár zbylých velkých stromů až na výjimky mizí či mizely s vysokou pravděpodobností v druhém, třetím roce z důvodu okusu, zatímco plošně vysázené sazeničky na vykácených místech ani nepoteřbují na ochranu proti zvěři oplocenky.

Jinak brzo budou vánoce, větve jedle bělokoré, zejména z vyšších partií větších stromů jsou pro vánoční výzdobu a na výnoční stromeček mnohem vhodnější než smrk. Jsou mnohem voňavější a výrazne díéle vydrží bez padání jehličí. Pokud by se u nás zase jedle vrátily do vysazovaných porostů, mohly by se vrátit i na preferovanou pozici této vánoční propriety.

