Jakou hodnotu měl slavný javor u Hadriánova valu? A co se stalo s kmenem?

Petr Brok 23.5.2024 09:35

Každý strom jednou dožije, nebo se porazí. Ona újma je jen z pohledu dneška. Za 150 let tam bude stejně velký strom a bude dělat radost našim potomkům. Pokud by tento strom zašel až za 150 let, tak by byli smutní naši potomci. Proč tam byl jenom tento jeden strom? Proč není již dávno celá krajina osázená?

