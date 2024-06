Je české zdravotnictví připraveno na klimatickou změnu?

Radek Čuda 6.6.2024 16:11

To jsou fakt starosti, tohle rozhodně pacoše hrozně trápí ... na kdejaké vyšetření nebo ne echt urgentní zákrok se čeká věčnost, a pokud se někomu čekat nechce, tak to stojí majlant (a že si platí nějaké zdravko je mu platné jak díra v hlavě) a dalo by se pokračovat.

A asi stejně akutní téma je to pro zdravotní personál, ten má taky nej starosti s klimatickou změnou.



By mne fakt zajímalo, zda to ty tři grácie, a autorka spolu s nimi, myslí opravdu vážně, nebo si jen zkouší dělat z lidí s prominutím prdel.

