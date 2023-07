Je to jako vtip. Ptáci si staví hnízda z hrotů proti ptákům

Foto | Alexander Schippers / Naturalis Auke-Florian Hiemstra u ptačího hnízda z protiptačích hrotů.

Ptačí hnízda z hrotů proti ptákům! I pro mě jako badatele hnízd jsou to ta nejšílenější ptačí hnízda, která jsem kdy viděl. V úterý mi spolu s kolegy vyšel článek o tomto vzpurném chování . A je to jako vyprávět vtip...Slyšeli jste někdy o "nepřátelské architektuře"? Vezměte si třeba lavičky, na kterých se nedá spát, výčnělky, které mají zabránit jízdě na skateboardu, nebo hroty proti bezdomovcům. Tak my mluvíme o ptačím ekvivalentu: protiptačích bodcích. Ošklivé kovové hroty, které mají ptákům zabránit v hnízdění nebo usednutí.

Hroty proti ptákům se často používají v centrech měst, která se potýkají s velkými hejny holubů. Umísťují se na střechy a římsy budov. Někdy se jimi však mohou pokrýt i celé stromy. Zdá se, že ptáci už ani na stromy nesmějí...

Foto | Anna Francis Protiptačí hroty na stromech

Ptáci se však bodáků jen tak nezaleknou. V Kansaském muzeu ostnatého drátu (ano, to existuje!) je dokonce vystaveno hnízdo z ostnatého drátu.

A je to ještě šílenější... holubi jsou známí tím, že si staví hnízda ze šroubů a hřebíků. A nebo si udělají hnízdo z injekční stříkaček!

Zpět k hrotům proti ptákům. Paradoxně mohou být řady hrotů směřujících vzhůru vhodným podkladem pro hnízdo, protože jednotlivé bodce pomáhají zajistit větvičky, zejména na šikmých plochách. Díky, lidé.

Dalším klasickým příkladem ptačí vzpoury je holub doupňák. Jeho hnízdo bylo opakovaně odstraněno, ale čím více ptačích hrotů bylo instalováno, tím lepší byl základ hnízda! Nikdy se nevzdal. Skutečný hrdina.

Zdroj | Auke-Florian Hiemstra Nikdy se nevzdat!

Ptáci ale umí přejít i do odboje. Protože některé ptáky už naše hloupé bodáky štvou, strhávají je z budov a házejí je na chodníky. "Zrovna když jsem si myslel, že to nějaký podivínský opilec dotáhl až na střechu, a on to rozzuřený kakadu strhával ptačí hroty."

Nebo si vezměte tohoto odvážného ptáka. Čistí celou budovu od hrotů proti ptákům

A konečně tu máme ultimátní objev. Zjistili jsme, že existují ptáci, kteří si z protiptačích hrotů staví hnízda. Dokonalá adaptace na život ve městě.

Začněme u vran. Zdá se, že vrány si dokážou stavět hnízda pomocí protiptačích hrotů jakoby nic. Hroty směřují dovnitř, takže ptákovi neublíží. Přírodovědné muzeum Het Natuurhistorisch v Rotterdamu nedávno takové vraní hnízdo získalo do své sbírky a můžete si ho v muzeu prohlédnout.

Foto | Kees Moeliker Vraní hnízdo z protiptačích bodců.

Také straky na svá hnízda používají protiptačí hroty. Toto hnízdo je vyrobeno z 1500 ošklivých kovových hrotů a obsahuje 50 metrů protiptačího pruhu. Největší rebelové. Podívejte se na tu neuvěřitelnou stavbu.

Foto | Auke-Florian Hiemstra Stračí hnízdo z protiptačích bodců v Antverpách. Skvěle chrání proti jiným ptákům.

Straky si staví hnízdo tak, že má střechu, která chrání mláďata a vejce před predátory. Obvykle k tomu vyhledávají trnité větve, ale zdá se, že městští ptáci místo nich používají kovové protiptačí hroty. Stejně jako na těchto hnízdech ze Skotska nebo nizozemského Enschede.

Je zjevné, že straky to pochopily a používají hroty proti ptákům na hnízdě úplně stejně jako my: aby odháněly ostatní ptáky.

Pokud se jako hnízdní materiál používají i ostré hroty odpuzující ptáky, může dnes v ptačím hnízdě skončit zřejmě cokoli. Bláznivější už to být nemůže, že?

Více informací najdete v odborném článku Bird nests made from anti-bird spikes.

