Kontroverzní lov vlků začíná, varují slovenští ochránci přírody

Slovenské Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo vyhlášku , kterou se ode dneška zahajuje patnáctidenní lov vlků. Odborníci z organizací Aevis, We Are Forest a WWF Slovensko varují, že tento krok není založen na vědeckých argumentech a vyvolává vážné obavy o budoucnost ohrožené vlčí populace. Organizace vyjadřují zásadní nesouhlas s tímto nařízením a varují před vážnými důsledky pro slovenskou přírodu.„Je to začátek masakru ze strany ministerstva životního prostředí, který slouží pouze zájmům vybrané skupiny . Tento krok v žádném případě není o ochraně přírody, zemědělců nebo lidí, ale o zneužití moci a prosazování mysliveckých zájmů. Povolení lovu vlků je jasným důkazem, že vedení ministerstva neplní svou zákonnou úlohu a nechrání vzácné druhy ve veřejném zájmu. Vlk nemá být loveckou trofejí,“ vysvětluje Rastislav Mičaník, ředitel organizace Aevis.

Schválením vyhlášky byl vlk vyřazen ze seznamu chráněných živočichů a myslivci ho nyní mohou lovit v rámci své běžné činnosti. Ochranářské organizace považují tento krok MŽP za odbornou chybu, která nebere v úvahu systémové řešení ani potřeby ochrany přírody. Ohrožuje tak populaci vlka nejen na Slovensku, ale i v Evropě.

„Je to smutný konec roku - vyhláška umožňující odstřel vlků se objevila ve sbírce zákonů na Silvestra. Ministerstvo, které má chránit přírodu, se k ní opět otočilo zády. Ignorovalo výzvy desítek předních slovenských vědců a odborníků na ochranu přírody, zpochybnilo důvěryhodnost studií publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech a povolilo lov bez ohledu na to, že nebyl prokázán žádný ekonomický přínos,“ upozorňuje Katarína Butkovská, expertka WWF Slovensko.

Návrh vyhlášky také opomíjí nezastupitelnou roli vlka v přírodě. „Vlk hraje klíčovou roli při regulaci stavů zvěře, která způsobuje obrovské ekonomické škody zemědělcům a lesníkům. Udržuje zdravou zvěř a pomáhá regulovat šíření nemocí, jako je africký mor prasat. Namísto lovu je třeba podporovat zemědělce a provádět prevenci,“ říká Marek Kuchta z iniciativy My jsme les.

Podle ochránců přírody je jediným věrohodným důvodem k lovu vlků trofejní lov a plnění předvolebních slibů. Rozhodnutí bylo přijato i přesto, že nebyl dodržen legislativní postup. Stanovení kvót i samotná vyhláška pravděpodobně porušují národní i evropské právo. Organizace proto vyzývají myslivce, aby projevili úctu k přírodě i zákonům a nestiskli spoušť. Vlci jsou nenahraditelnou součástí našich ekosystémů. Odborníci dodávají, že je nezbytné, abychom si všichni uvědomili, že myslivost je také o odpovědnosti, kterou sdílíme za celou přírodu.

Organizace Aevis, My jsme les a WWF Slovensko nedávno připravily hromadnou připomínku k návrhu vyhlášky, která získala širokou podporu veřejnosti. Následovalo kontroverzní jednání, v němž ministerstvo nepředložilo žádné vědecké argumenty ani studie potvrzující účinnost lovu vlků při snižování škod na hospodářských zvířatech a nezohlednilo výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů. Ministerstvo nakonec kontroverzní návrh vyhlášky stejně prosadilo.

