Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy, zjistili čeští vědci

Honza Honza 23.2.2024 07:20

zde je vidět, že vše má + a -, i z požáru má příroda přínos, i na místě vytěženého povrchového dolu je vysoký výskyt vzácných druhů, většinou tam vznikne i jezero = další přínos pro přírodu. Ale to neznamená, že přírodu budeme vypalovat a poddolovávat.

Zároveň je vidět, jak důležitá je pestrost přírody - smíšené lesy, přírodní postupy - ponechávat dřevo na zemi, nechat les vyrůstat spíše samovolně. Důležitá je ale i činnost člověka, aby vše reguloval a upravoval, v lese zvěř spíše omezovat, okraje lesa nechat vypásat, aby byly i louky a biodiverzita. Zřizovat i ohrady - jinak vypásání nemusí být umožněno- tj. i s tím, že zemi přehradíme přehradami. Z toho je vidět, že tak jako negativní věci přinášejí pozitiva, tak i pozitiva mají svá negativa. Je třeba být nad věcí a nechtít vše.

Nejdůležitější je (umělá) činnost člověka ke zvýšení zavodnění, podobně jako bobři dříve zadržovali vodu v potocích, tak by měl i lesník a zemědělec uměle zadržovat vodu, tam, kde je to přijatelné - např. padlými stromy přehražovat potůčky, rozšiřovat močály, pomoci (i bagrem) vzniku jezírek, poldrů. Věnovat na to část lesa, část louky. Přináší to více práce, více nákladů- na to by měly být dotace, ne na kukuřici. O jezírko je třeba se dál starat. Nenechat ho zarůst. Ale bez vody nic nebude.



