Milion ptáků ročně zahyne po nárazu do skla. Právě byl schválen dokument, který to může změnit

Karel Zvářal 21.12.2022 08:42

„Na školách, včetně těch, ze kterých odcházejí do praxe architekti či projektanti, se prevence kolizí ptáků s rizikovými plochami NEVYUČUJE," říká Gabriela Dobruská...



Výborně, teď ještě rozšířit toto povědomí po světě, tam situace není o nic lepší, spíše naopak. Např. včera při záběrech z Johanesburgu jsem rostl, neb prostory mezi domy jsou zhusta vyplněny ČIRÝM vysokým sklem ("Máme na to"), místo keřů nebo drátěného plotu. U nás se jen většinou kopírují "světové trendy", tak doufám, že "Proskli si svůj biotop" se bude týkat jen a pouze interiérů, ty prasárny a zhůvěřilosti ve venkovní zástavbě patří jejich tvůrcům omlátit o hlavu.



Proto u hlášení kroužkovaného ptáka by nemělo stát "collision with building", ale srážka s lidskou tupostí. A nechal bych to vyšetřit policií, ono by je ty srandičky/"vynálezy" rychle přešly.

