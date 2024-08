Na stovkách hektarů milovické rezervace zasahují proti akátu. Používají metodu ověřenou v Národním parku Podyjí

Břetislav Machaček 4.8.2024 12:29 Reaguje na Emil Bernardy

Nejsem lesník, tam jsem se nedostal díky

"špatnému"( 1 a 2) prospěchu a taky proto, že

rodiče nebyli patřičně angažovaní a z oboru,

na což tehdy ředitel SLTŠ důsledně dbal. Jsem

technik a po revoluci státní úředník, ale ta

příroda se stala mým celoživotním koníčkem a

navíc jsem získal znalosti z techniky a práva.

Co nevím, tak se dál doučuji a velmi mne baví porovnávat rozpory jednotlivých ochranářských směrů, k čemuž mne tu mnozí vyprovokují. Náhle je Roundap v "rezervaci kopytnatců" (oboře)

neškodný, ale v hospodářském lese, či na

poli je fuj! Na to právě upozorňuji, jak

dvojí pohled ochranáři mají. Když dva dělají

totéž tak to totéž není, jen to zdůvodnit

něčím vznešeným. Jinak opravdu trpím, ale

už se snažím to raději ani nevidět, jak se

lidé k přírodě včetně ochranářů chovají.

Jen co už napáchali s ochranou ikon ochrany

přírody je do očí bijící, ale pro laiky to

umí vysvětlit a okecat. To, že vydra vyžere

horský potok od všeho živého je nakonec vina

rybářů, kteří tam ani neloví a ještě tam

ryby vysazují. I to je prý ale špatné, neboť

ta ryba je hloupá a nechá se chytit. Je ale

hloupý i ten rak, žába a střevle, které tam

nikdo nevysazuje? Není náhodou blázen ten,

kdo to vše dopustí? Totéž s kůrovcem, kdy

ho záměrně množí a nebo pouze to, že ho

preventivně operativně nehubí a pak hledají

výmluvy na klima, sucho a velký podíl smrků,

což je v okolních zemích a tam ke kalamitě

nedošlo? To je to co mne štve a proč na to

stále poukazuji. Nenechme se obalamutit viníky

této situace stejně jako u požáru v NP ČŠ,

kteří požáry jako nástroje přeměny lesů

opěvovali a jejich následky opěvují taky.

Já bych je nechal zavřít jako podněcovatele

toho, co vykonal z neznámých příčin jiný.

Možná to on časem poví a budeme se divit!



