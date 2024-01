Nekrmte nám zvířata, vyzývají zoologické zahrady. Zabíjíte je

Karel Zvářal 27.1.2024 10:29

Zabíjet se dá různě, ne jen střelnou zbraní, ale i nevhodnými poživatinami. Někteří tak činí dobrovolně, když zkonzumují puloňa na ex, a to den za dnem... Kolika u zvířat také není o jednom neukázněném návštěvníkovi, k vyvolání problému je třeba více "úsilí". Jako řešení se nabízí zmiňované velké granule bez obalů, a pokud sáček, tak papírový. Větší vzdálenost výběhu od lidí by teoreticky též pomohla, ale ti jsou schopni pamlsky přes plot házet. Proto by měla být cedulka všude, kde toto riziko hrozí, a při porušení zákazu návštěvníka pokutovat. On si to potom každý rozmyslí.

Odpovědět