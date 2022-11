Novým domovem ohrožených karasů obecných se stal pražský rybník U Kamenného stolu

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Vypouštění karase obecného.

Rybník U Kamenného stolu v pražské Vinoři se dnes stal novým domovem pro devadesát karasů obecných. Přivezli je sem pracovníci Zoo Praha, kteří se starají o jejich záchranu a návrat do přírody. Karasi obecní byli svého času zcela běžnou rybou každé tůně či vesnického rybníku, dnes jde ale o druh v kritickém stavu ohrožení, který z většiny naší krajiny vymizel. Jejich vysazení v rybníku U Kamenného stolu je pilotním projektem Zoo Praha v návratu karasů obecných do české přírody.Jak říká kurátor ryb z pražské zoo Petr Velenský, karas obecný je přitom velmi odolná ryba. V zimě dokáže v bahně přežít i ve zcela zamrzlé nádrži. Ale se zánikem lesních tůní a tůní podél řek začali karasi obecní dramaticky ubývat. Své přidalo i hojné chování kapra či invazní karas stříbřitý.

Rybník U Kamenného stolu by v tomto ohledu mohl být pro ohrožený druh ideálním útočištěm. V nedávné době byl ve spolupráci s pražskými rybáři sloven a kromě dnes vysazených karasů by ve vodě neměly být jiné ryby.

Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Petr Velenský (vlevo) spolu s kolegou vykládá karase obecné.

Rybník je zároveň na odlehlém místě, což by mohlo omezit riziko, že do něj lidé v dobrém úmyslu vypustí třeba zlaté rybky či vánoční kapry. Ti by totiž byli pro karase těžkou konkurencí. Rybník je navíc v přírodní rezervaci a je po nedávné revitalizaci v dobrém stavu.

Jak se pozná, že se karasům obecným ve Vinoři daří? Jak říká Petr Velenský ze Zoo Praha, na jaře se uvidí, jestli jsou v rybníce mláďata. „Budeme dělat kontrolní výlovy,“ reaguje Velenský. A dodává, že vypuštění karasů ve Vinoři je pilotní projekt. „Je tu určitá nejistota, možnost, že to nevyjde. Ale když by to nevyšlo, tak v zoo stále máme násadu karasů obecných,“ dodává Velenský.

„My se tu teď učíme, jak s karasem naložit. A naše znalosti pak chceme předávat dál lidem, kteří by třeba rádi ve svém návesním rybníku měli karase obecného," dodává Petr Velenský.

Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Co je podle něho na karasech obecných zajímavé, je to, že mohou u nás zafungovat jako deštníkový druh, tedy druh, jehož ochrana prospívá i dalším druhům. „Ubývají nám niky tůní, zarostlých vod v krajině, které slouží k zadržování vody. To, co dřív běžně patřilo k české krajině. A když se podaří navrátit vodu do krajiny a navrátit do ní karase obecné, tak to bude po českou přírodu nesmírně obohacující,“ míní Petr Velenský. „Tím, že pomáháme karasům obecným, pomáháme i obojživelníkům a bezobratlým,“ dodává Velenský. Takové vodní plochy jsou totiž skvělým útočištěm i pro ně. Karas obecný pro obojživelníky není hrozbou, protože se jejich vajíčky (na rozdíl od kapra) neživí.

Jediné nebezpečí, které karasům obecným v rybníku U Kamenného stolu hrozí, je volavka popelavá. Ta má ale k nelibosti místních rybářů mnohem lépe prostřeno u nedalekých chovných rybníků Malá a Velká Obůrka. Pak už jen hrozí, že sem někdo vysadí jiné ryby.

Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Ryby v rybníku U Kamenného stolu.

V příběhu teď už vinořských karasů obecných hrál kromě Zoo Praha důležitou roli i rybář Tomáš Kajpr, který je zachránil z labských tůní v Prackovicích před jejich zasypáním. Nejprve je přemístil do vhodného rybníka a když se dozvěděl o záchranném programu Zoo Praha, převezl posledních dvacet rybek do Prahy. Rybky nejprve musely projít genetickým ověřením, že jde opravdu o čistokrevnou populaci karasů obecných, a pak byly přijaty do záchranného programu.

