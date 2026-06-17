https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ochranci-prirody-a-klub-ceskych-turistu-se-spolecne-zavazali-podporovat-setrnou-turisticku-v-chranenych-oblastech
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Ochránci přírody a Klub českých turistů se společně zavázali podporovat šetrnou turisticku v chráněných oblastech

17.6.2026 05:21 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Foto | Ondřej Nitsch / AOPK ČR
Podpora šetrné turistiky v chráněných krajinných oblastech, užší koordinace při tvorbě turistických map či údržbě turistických tras – to jsou hlavní body dohody, kterou minulý týden v Náprstkově muzeu podepsaly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Klub českých turistů (KČT).
 
„Nesmírně si ceníme toho, že v České republice se dá až na výjimky volně chodit krajinou. Chceme přispět k tomu, aby se lidé v přírodě chovali ohleduplně a nezavdávali tak příčinu k uzavírání cest. Síť značených turistických tras má být pro turistu zárukou, že se do vytýčeného cíle dostane bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Dohoda se státní ochranou přírody je příležitostí ukázat, že to myslíme vážně,“ vysvětluje Pavel Přílepek, předseda Klubu českých turistů.

Dohoda byla podepsána v době, kdy si Český klub turistů připomíná 200 let od narození Vojty Náprstka, spoluzakladatele a prvního předsedy Klubu českých turistů. Osobnost tohoto významného českého vlastence, cestovatele, mecenáše a propagátora pokroku je s historií Klubu neodmyslitelně spjata.

„Lidé do přírody patří a turisté jsou tak jedním z našich klíčových partnerů. Není náhoda, že si lidé ke svému pobytu mnohdy vybírají chráněná území. Právě v nich se totiž soustřeďují jedinečné přírodní i estetické hodnoty. Dohoda s Klubem českých turistů umožní účinněji chránit citlivá místa a zároveň zajistit, aby návštěvníci mohli přírodu nadále poznávat. Vnímám ji jako příspěvek k letošnímu Roku chráněných krajinných oblastí, který zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ komentuje podpis František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

AOPK ČR a KČT se zavázaly podporovat šetrné turistické aktivity. Díky tomu budou trasy vedeny s ohledem na únosnost území a ochranu přírodních hodnot, čímž se zajistí jejich dlouhodobá udržitelnost. Dokument zdůrazňuje význam ochrany přírody a její hodnoty při zachování možnosti aktivního trávení času v přírodě.

KČT bude při tvorbě a aktualizaci turistických map spolupracovat s AOPK ČR a respektovat ochranné režimy chráněných území. Spolupráce zahrnuje i vzájemné sdílení aktuálních mapových podkladů a dat o turistických trasách. KČT získá přístup k mapám AOPK ČR nejen o chráněných územích, zatímco AOPK ČR bude mít k dispozici mapové vrstvy KČT.

Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a prostupnost krajinou pro turisty, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.aopk.gov.cz.

Klub českých turistů, spolek založený v roce 1888, který sdružuje zájemce o turistiku, přírodu a kulturní dědictví, je největším turistickým klubem na území dnešní ČR. Již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy (v současnosti 44 tis. km). Dále se stará o cyklotrasy, lyžařské trasy aj. V současné době má Klub 30 tisíc členů, z toho téměř 5 tisíc v turistických oddílech mládeže. Klub, resp. jeho základní články (odbory), pořádá každý rok přibližně 10 až 15 tisíc turistických akcí, z toho okolo 2 500 akcí je určeno pro veřejnost. Více na www.kct.cz.

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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