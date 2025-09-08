Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů
„Přestože se při inkjektáži pracuje s herbicidem, je tato metoda šetrná k životnímu prostředí, protože se herbicid nedostává do půdy ani do okolního prostředí,“ doplnil Pavel Brodecký.
Účinnost injektáže představil včera pracovníkům ochranářských institucí, lesnických společností, firem z oblasti distribuce elektrického proudu nebo neziskových organizací. Prezentace byla rozdělena do dvou částí, druhé z nich se zúčastnily desítky pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny z celé České republiky. Zájemci si mohli injektáž na místě vyzkoušet v praxi.
„Metoda injektáže byla v rezervaci použita jak u jednotlivých akátů, tak u několika skupin hustých porostů. Uschlé kmeny potvrzují, že tento postup velmi dobře funguje,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.
Odstraňování invazních druhů je součástí plánu péče Národní přírodní památky Mladá, na jejímž území většina rezervace velkých kopytníků leží. Zásah se uskutečnil na základě souhlasu Agentury ochrany přírody a krajiny. Ochranářská organizace odstraňuje akáty na ploše 350 hektarů, jde o největší projekt tohoto druhu v České republice, který realizuje nezisková organizace.
Trnovník akát pochází ze Severní Ameriky. V Česku patří k nejnebezpečnějším invazním druhům dřevin, nekontrolovatelně se šíří a vytlačuje původní druhy rostlin. Akáty svými kořeny vylučují do půdy jedovaté alelopatické látky, kterými omezují růst ostatních rostlin. Kromě toho způsobují nitrifikaci půdy a mění její složení, což vyhovuje jen několika málo nitrofilním druhům rostlin, jako je třeba kopřiva nebo bez. Navíc akáty vytvářejí husté porosty, které lokalitu zastíní, takže z ní zmizí květiny, na ně vázaní motýli a další původní druhy.
Kromě akátů patří k nejproblematičtějším invazním dřevinám v Česku například pajasan žláznatý, střemcha pozdní nebo javor jasanolistý.
