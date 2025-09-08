https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/odbornici-predvedli-v-milovicke-rezervaci-ucinnou-metodu-likvidace-invaznich-akatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

8.9.2025 05:48 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Dalibor Dostál / Česká krajina
Šíření invazních dřevin v české přírodě představuje jeden z nejvážnějších problémů pro tuzemské životní prostředí. Odborníci proto minulý týden v milovické rezervaci velkých kopytníků představili úspěšný projekt likvidace nepůvodních akátů, který v bývalém vojenském prostoru začal v loňském roce.
 
„U některých druhů invazních dřevin, jako je trnovník akát nebo pajasan žláznatý, je kácení kontraproduktivní, protože stromy velmi intenzivně zmlazují z kořenů. Pokácení jednoho stromu tak může vytvořit zbytečnou práci na několik dalších let spojenou s opakovaným odstraňováním výmladků. Proto se jako nejúčinnější metoda likvidace těchto invazních dřevin ukázala injektáž kmene herbicidem podle metodiky vytvořené v Národním parku Podyjí,“ vysvětluje Pavel Brodecký, ochranář z kolínské sekce Skupiny JARO, který v milovické rezervaci odstraňování akátů provádí.

„Přestože se při inkjektáži pracuje s herbicidem, je tato metoda šetrná k životnímu prostředí, protože se herbicid nedostává do půdy ani do okolního prostředí,“ doplnil Pavel Brodecký.

Účinnost injektáže představil včera pracovníkům ochranářských institucí, lesnických společností, firem z oblasti distribuce elektrického proudu nebo neziskových organizací. Prezentace byla rozdělena do dvou částí, druhé z nich se zúčastnily desítky pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny z celé České republiky. Zájemci si mohli injektáž na místě vyzkoušet v praxi.

„Metoda injektáže byla v rezervaci použita jak u jednotlivých akátů, tak u několika skupin hustých porostů. Uschlé kmeny potvrzují, že tento postup velmi dobře funguje,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Odstraňování invazních druhů je součástí plánu péče Národní přírodní památky Mladá, na jejímž území většina rezervace velkých kopytníků leží. Zásah se uskutečnil na základě souhlasu Agentury ochrany přírody a krajiny. Ochranářská organizace odstraňuje akáty na ploše 350 hektarů, jde o největší projekt tohoto druhu v České republice, který realizuje nezisková organizace.

Trnovník akát pochází ze Severní Ameriky. V Česku patří k nejnebezpečnějším invazním druhům dřevin, nekontrolovatelně se šíří a vytlačuje původní druhy rostlin. Akáty svými kořeny vylučují do půdy jedovaté alelopatické látky, kterými omezují růst ostatních rostlin. Kromě toho způsobují nitrifikaci půdy a mění její složení, což vyhovuje jen několika málo nitrofilním druhům rostlin, jako je třeba kopřiva nebo bez. Navíc akáty vytvářejí husté porosty, které lokalitu zastíní, takže z ní zmizí květiny, na ně vázaní motýli a další původní druhy.

Kromě akátů patří k nejproblematičtějším invazním dřevinám v Česku například pajasan žláznatý, střemcha pozdní nebo javor jasanolistý.

foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
