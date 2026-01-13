Ornitologové mají první průběžné výsledky z Ptačí hodinky. Zúčastnilo jí přes 31 tisíc dobrovolníků
Účastníci při hodinovém pozorování zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců od každého druhu. I když ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich okolí. „Podle průběžných výsledků je zatím na prvním místě mezi nejčastěji pozorovanými druhy sýkora koňadra, kterou následují sýkora modřinka a kos černý,“ říká Tuháček.
Pomocí dlouhodobého projektu ČSO ve spolupráci s veřejností zjistí, které druhy ptáků zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se to v průběhu času mění. Ornitologové mohou získaná data porovnávat nejen meziročně, ale i mezistátně. Svou Ptačí hodinku ve stejný termín organizují ornitologické společnosti v Bavorsku, Švýcarsku a na Slovensku. Přechozí víkend sčítali lidé v Rakousku a následující víkend budou sčítat v Polsku a Srbsku.
Ptačí hodinka je sice už za námi, ale krmítko bychom měli i nadále sledovat a pečovat o něj. „Denně z krmítka odstraňujeme zbytky potravy a trus a pravidelně ho čistíme. Pokud pozorujeme ptáka, který je nemocný nebo uhynulý, je potřeba přestat s přikrmováním aspoň na dva týdny, všechna krmítka vyčistit a nechat důkladně vyschnout. Zároveň je potřeba pozorování ohlásit na birdlife.cz/choroby-formular, kde jsou i další informace. Je nutné také informovat sousedy, kteří mají krmítka,“ sděluje Dita Hořáková z ČSO.
Ptačí hodinka je pouze jedním z programu občanské vědy ČSO, do kterých se může veřejnost zapojit. Další programy jsou na https://www.birdlife.cz/obcanska-veda/.
