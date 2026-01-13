https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ornitologove-maji-prvni-prubezne-vysledky-z-ptaci-hodinky.zucastnilo-ji-pres-31-tisic-dobrovolniku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ornitologové mají první průběžné výsledky z Ptačí hodinky. Zúčastnilo jí přes 31 tisíc dobrovolníků

13.1.2026 05:14 | PRAHA (Ekolist.cz) | Věra Sychrová
Podle průběžných výsledků je zatím na prvním místě mezi nejčastěji pozorovanými druhy sýkora koňadra, kterou následují sýkora modřinka a kos černý.
Foto | hedera.baltica / Flickr
Osmého ročníku celorepublikového sčítání ptáků nejen na krmítkách se 9.–11. ledna podle průběžných výsledků zúčastnilo přes 31 tisíc sčitatelů. Celkové číslo ještě poroste. Lidé mají čas odevzdat výsledky svého víkendového pozorování do 18. ledna na ptacihodinka.cz. Poté je začne Česká společnost ornitologická (ČSO) odborně vyhodnocovat. Očekává, že finální očištěné výsledky bude mít do konce ledna. Díky velkému množství dobrovolníků, kteří se do Ptačí hodinky zapojili, ČSO získá důležité údaje o ptácích, kteří v Česku zimují.
 
Loni se celkový počet sčítání vyšplhal na rekordních 25 158 od 36 037 lidí. „Nejvíce lidí se Ptačí hodinky dlouhodobě účastní v neděli, tedy poslední sčítací den. I letos to tak bylo. Důvodem je možná i to, že právě v neděli bylo v části Česka slunečno po několika zatažených dnech s hustým sněžením, takže nastaly vhodné podmínky pro pozorování ptáků. Nicméně i nulový počet ptáků na krmítku je pro Ptačí hodinku důležitý výsledek a dozvíme se tak, kde ptáci chybí,“ sděluje Filip Tuháček z ČSO.

Průběžné výsledky zde: ptacihodinka.cz/vysledky-tabulka/

Účastníci při hodinovém pozorování zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců od každého druhu. I když ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich okolí. „Podle průběžných výsledků je zatím na prvním místě mezi nejčastěji pozorovanými druhy sýkora koňadra, kterou následují sýkora modřinka a kos černý,“ říká Tuháček.

Pomocí dlouhodobého projektu ČSO ve spolupráci s veřejností zjistí, které druhy ptáků zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se to v průběhu času mění. Ornitologové mohou získaná data porovnávat nejen meziročně, ale i mezistátně. Svou Ptačí hodinku ve stejný termín organizují ornitologické společnosti v Bavorsku, Švýcarsku a na Slovensku. Přechozí víkend sčítali lidé v Rakousku a následující víkend budou sčítat v Polsku a Srbsku.

Ptačí hodinka je sice už za námi, ale krmítko bychom měli i nadále sledovat a pečovat o něj. „Denně z krmítka odstraňujeme zbytky potravy a trus a pravidelně ho čistíme. Pokud pozorujeme ptáka, který je nemocný nebo uhynulý, je potřeba přestat s přikrmováním aspoň na dva týdny, všechna krmítka vyčistit a nechat důkladně vyschnout. Zároveň je potřeba pozorování ohlásit na birdlife.cz/choroby-formular, kde jsou i další informace. Je nutné také informovat sousedy, kteří mají krmítka,“ sděluje Dita Hořáková z ČSO.

Ptačí hodinka je pouze jedním z programu občanské vědy ČSO, do kterých se může veřejnost zapojit. Další programy jsou na https://www.birdlife.cz/obcanska-veda/.

foto - Sychrová Věra
Věra Sychrová
Autorka je pracovníci České společnosti ornitologické.
Online diskuse

Pražská EVVOluce

