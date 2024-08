V Česku byl odsouzen třetí travič dravců. Myslivec zabil u Sedlčan orly mořské

Radek Čuda 8.8.2024 14:40 Reaguje na DAG

Je ... pevně doufám že už spíš byl ... myslivec? Byl. Takže není nejmenší důvod to v článku neuvést.



No a pokud si z toho někdo odvodí, že všichni ... nebo třeba je většina ... myslivců jsou podobný odpad, tak je prostě trouba. Na druhou stranu je to úplně stejné, jako když někdo dělá z myslivců Hochy od Bobří řeky.



Jo, a taky je u něj uvedeno rybníkář a kynolog ... to by se měli cítit dotčeně i ti první, ne, a v případě těch druhých dokonce každý, kdo má nějakého voříška?

Ale no tak ...







