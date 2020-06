Počet invazních druhů se rapidně zvyšuje, varují vědci

Lukáš Kašpárek 28.6.2020 09:45

Člověku se podařilo za velice krátkou dobu destabilizovat snad vše na této planetě..



Jsem opravdu zvědavý v jakém světě budou žít budoucí generace...



Obávám se, že katastrofické sci-fi filmy nejsou až tak daleko od pravdy a že jsme na prahu opravdu velkého kolapsu této planety....



A neskutečný paradox je, že vláda ČR dělá vše pro to, aby byl tento kolaps co nejrychlejší.... a jsou tu tací co jí za to ještě tleskají.... zvláštní země ta ČR......

Odpovědět