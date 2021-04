Početnost ledňáčka říčního se v Česku mírně zvyšuje. Je potřeba ho stále chránit? Diskuse: 1 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | James West / Flickr Ledňáček se svou kořistí. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nejčastěji na čistých vodních tocích lemovaných přirozeným vegetačním krytem a neregulovanými břehy se můžeme setkat se zhruba šestnácticentimetrovým pestrobarevným ptákem – ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), často nazývaným létající drahokam právě díky jeho nepřehlédnutelnému zbarvení. V Česku ho můžeme vídat i v zimě, protože na velké části našeho území je ptákem stálým. Řadíme ho mezi silně ohrožené druhy. V posledních letech se ovšem v České republice lehce zvyšuje početnost tohoto opeřence. Mírně rostoucí trend zpozorovaný na základě výsledků z Jednotného programu sčítání ptáků Českou společností ornitologickou je pravděpodobně zapříčiněn jednak mírným průběhem zim v monitorovacím období a také se na tom podílí ledňáčkova ochrana například v rámci projektu Alcedo, vytvořeným Českým svazem ochránců přírody. Ovšem i přes pozitivní rostoucí trend populace je potřeba ledňáčka říčního stále ponechat v kategorii silně ohrožených druhů, a to hned ze dvou hlavních důvodů. Prvním argumentem je fakt, že i přes momentální pozitivní situaci ohledně výskytu ledňáčka říčního v České republice může náhle přijít několik tuhých zim po sobě a populace by se tak naopak mohla rapidně snížit. Klimatické podmínky totiž způsobují nepravidelné fluktuace druhu. Dalším důvodem pro zachování drobného opeřence v kategorii silně ohrožených živočichů je existence dlouhodobých negativních vlivů způsobených lidskou činností ovlivňující biotop ledňáčka říčního. Mezi takové lidské činnosti patří zejména napřimování a upravování přirozeně meandrujících vodních toků a revitalizace potoků či jejich údržba, což způsobuje jednak úbytek míst vhodných k hnízdění ledňáčků, ale také to často vede k odstranění pobřežní vegetace, jenž je pro ledňáčky důležitá k posedům k lovu a možnosti úkrytu. Zásahy do břehů, které slouží k ochraně pobřežních pozemků, komunikací nebo staveb či zásahy nutné k vybudování protipovodňových zábran, způsobují degradaci přirozených kolmých svahů břehů, ve kterých si ledňáček říční vyhrabává své zhruba metr hluboké nory k hnízdění. Neméně vážná je také eutrofizace způsobující nedostatek rybí potravy pro ledňáčky. Tento jev se vyznačuje splachem fosforu a dusíku především z polí do vodních toků, kde se následně kvůli nadměrnému výskytu těchto látek přemnoží sinice a řasy a snižuje se tím obsah kyslíku ve vodě vedoucí k úhynu ryb. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Čech / Shutterstock Stále silně ohrožený druh. K ochraně ledňáčka přispívá i již zmíněný projekt Alcedo, jehož garantem byl Pavel Čech, který v březnu tohoto roku zemřel. Jeho práce a studie ovšem patří k velmi zásadním, jelikož se Čech stal celosvětově uznávaným odborníkem na výzkum ledňáčka říčního a přinesl tak mnoho zpráv o jeho životě a významně přispěl k ochraně tohoto druhu. Hlavním přínosem projektu je budování hnízdních příležitostí ledňáčků jako například umělých hnízdních nor, boxů nebo celých hnízdních stěn. Takové hnízdní stěny je možné například budovat i při revitalizacích toků, kdy se ochránci domluví s projektantem a firmou, která úpravy provádí. Jako nejúčinnější se ovšem osvědčila registrace hnízdišť a jejich ochrana ve spolupráci s orgány ochrany přírody, správou povodí a majiteli problémových pozemků. I přesto, že tento způsob ochrany nějakou měrou přispívá k mírnému zvyšování populace, je stále nutné ledňáčka říčního ponechat v kategorii silně ohrožených živočichů. Jeho početnost se totiž může kdykoliv náhle snížit jako důsledek negativních přírodních vlivů. Mimo to je také potřeba eliminovat či alespoň regulovat a kontrolovat lidskou činnost negativně ovlivňující biotop ledňáčka říčního. I tyto nezamýšlené důsledky totiž mohou početnost ledňáčka v průběhu let pomalu snižovat. reklama Anežka Horová Autorka je studentkou environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. tisknout poslat Sdílet

ss smějící se bestie 24.4.2021 10:36 Tak rozhodně více, než kormorány !

