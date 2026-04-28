Pro perlorodku říční zůstává kvalita vody v šumavských potocích riziková
„Perlorodka je mimořádně náročná na kvalitu vody. I malé změny v chemickém složení mohou rozhodovat o tom, zda populace přežije, nebo postupně zanikne,“ uvádí Ivan Suchara, vedoucí odboru biomonitoringu VÚK.
Výzkum se zaměřil na chemické a fyzikální vlastnosti vody ve Volarském, Mlýnském, Lučním, Korunáči a Uhlíkovském potoce – přítocích Vltavy v okolí Volar. Analýza zahrnovala pravidelná měření teploty, pH, vodivosti a koncentrací živin i desítek chemických prvků. Výsledky ukazují, že kvalita vody potoků podle normy ČSN 75 7221 se pohybuje mezi II. až IV. třídou jakosti, tedy od mírně znečištěné po silně znečištěnou.
Největší zatížení dusíkem a fosforem zaznamenali výzkumníci ve Volarském potoce, který je ovlivněn především výpustí z čistírny odpadních vod. Vody Korunáče a Uhlíkovského potoka obsahují zvýšené koncentrace některých rizikových prvků uvolňovaných ze zvětrávání minerálů tmavých granitů. Naopak nejčistší vodu vykazoval Mlýnský potok, jenž je nejméně zatížen lidskou činností i geologickými vlivy.
„Naše výsledky potvrzují, že kvalita vody v šumavských tocích se postupně zlepšuje, ale zároveň jasně ukazují, jak výrazně ji může ovlivnit lokální lidská činnost a geologie povodí. I relativně malé zdroje znečištění mohou mít zásadní dopad,“ pokračuje Ivan Suchara.
Studie identifikovala několik hlavních faktorů, které mají zásadní vliv na chemické složení vody. Patří k nim odpadní a splaškové vody, které zvyšují obsah dusíku, fosforu a dalších prvků. Dále jsou to dešťové srážky. Ty mohou vodu v potoce naředit, nebo naopak urychlit vyplavování a erozi látek z půdy. Geologické podloží ovlivňuje přirozené koncentrace některých prvků. A vliv má také zemědělské využití krajiny, a to zejména pěstování polních plodin, které společně s pastvinami přispívá k vyšším koncentracím živin. Vodoteče mají schopnost částečně se „samočistit“. Kvalita vody se totiž směrem po proudu zlepšovala díky ředění přítoky a přirozeným procesům v ekosystému.
