Proč ubývá tetřívků v české krajině?

Břetislav Machaček 11.11.2021 09:20

Konečně článek odborníka a ne nějakého pomatence. Podklady zjištěné

monitoringem hnízd jsou alarmující a jasně ukazují, že potravní řetězec

je mnohde už nenávratně přerušen. Adorace predátorů spolu se stále více

vhodnějšími podmínkami k životu černé zvěře(kukuřice pro bioplynky) tak

nese své výsledky a obojí je dílem ekologistů. Ti pro svůj zápal pro

ikonické predátory a OZE za každou cenu zapomněli na potravu pro ty

predátory a na to, že s množstvím nepřirozené potravy enormně narůstá

populace černé zvěře. Nápravy se ale asi nedočkám, to spíše vyhubení

tetřívků, tetřevů, jeřábků, koroptví, sluk, čejek atd. No a modly?

Ty budou pomatenci klidně i přikrmovat, aby dokázali, jak se jim je

podařilo vrátit do přírody i bez té přirozené potravy. Vlky budou

přikrmovat domácími zvířaty za odškodnění chovatelům, kormorány a vydry

rovněž. Časem přibydou i ty další modly a na tu potravu si vzpomenou

pouze skuteční ochránci přírody, kteří před tím vším varovali už dávno.

