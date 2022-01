Projekt, který by měl pomoci v boji s africkým morem prasat, přináší první výsledky

Břetislav Machaček 28.1.2022 10:13

To jsou mi poznatky z telemetrických obojků! Před sametem v mém okolí

nebyli divočáci i pár let a pak přišla tlupa z Polska a bylo co lovit.

Když se někde namnoží, tak putují za potravou tam, kde je vyhubí mor

a nebo vystřílejí lovci. Na to je není třeba nákladně vědecky sledovat,

aby bylo jasné, že nelze ohnisko moru řešit omezeně v neoplocené oblasti.

Už pouhý intenzivní lov je vytlačí do klidnější oblasti a přinesou si i

ten mor. No a v prvé řadě to bude vždy potravní nabídka, kdy jdou za

kukuřicí, pšenicí, řepkou, řepou, brambory, hraboši, žaludy, bukvicemi atd.

Na to nemusí být "vědecké" zkoumání, to už znali lidé odpradávna, kdy

lovci putovali za zvěří a nebo na ni čekali v místech jejich putování.

Ono asi ti vědci rači "zkoumají" putování, než třeba možnosti vakcinace

proti moru. Je to stejné jako s ptačí chřipkou, kdy se řeší chovy, ale

u volně žijícího ptactva se pouze přihlíží zmaru.

