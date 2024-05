Stádo zubrů vypuštěných do rumunské přírody pomáhá ukládat emise CO2

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Zubři ovlivňují travnaté a lesní ekosystémy tím, že rovnoměrně spásají travnaté plochy, recyklují živiny, čímž hnojí půdu a veškerý život v ní, roznášejí semena, která obohacují ekosystém, a zhutňují půdu, aby zabránili uvolňování uloženého uhlíku," řekl profesor Oswald Schmitz z Yaleovy univerzity.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stádo 170 zubrů, které ochránci přírody vypustili do rumunského pohoří Tarcu, by mohlo pomoci ukládat emise CO2, jež by se rovnaly odstranění téměř dvou milionů automobilů ze silnic na jeden rok. Uvádí to vědecká studie , která tak podle serveru The Guardian dokazuje, jak by tato mohutná zvířata mohla pomoci zmírňovat nejhorší dopady klimatické krize.Zubr evropský z Rumunska zmizel před více než 200 lety, ale organizace Rewilding Europe a WWF Romania ho v roce 2014 znovu vysadily v Jižních Karpatech. Od té doby získalo v pohoří Tarcu nový domov více než 100 zubrů, jejichž počet se od té doby rozrostl na více než 170 zvířat. To je jedna z největších volně žijících populací v Evropě. V této oblasti by mohlo žít odhadem 350 až 450 zubrů.

V nejnovějším výzkumu byl použit nový model, který vyvinuli vědci z Yaleovy univerzity. Vypočítává dodatečné množství atmosférického CO2, které druhy volně žijících živočichů pomáhají zachytit a uložit do půdy prostřednictvím svého působení v ekosystémech.

Bylo zjištěno, že stádo zubrů pasoucích se na pastvinách o rozloze téměř 50 kilometrů čtverečních v pohoří Tarcu potenciálně zachytí dva miliony tun uhlíku ročně. To je téměř 9,8krát více, než kolik stejná oblast zachytí bez zubrů. Toto množství odpovídá ročním emisím CO2 u zhruba 1,88 milionu průměrných amerických benzinových aut.

"Zubři ovlivňují travnaté a lesní ekosystémy tím, že rovnoměrně spásají travnaté plochy, recyklují živiny, čímž hnojí půdu a veškerý život v ní, roznášejí semena, která obohacují ekosystém, a zhutňují půdu, aby zabránili uvolňování uloženého uhlíku," řekl profesor Oswald Schmitz z Yaleovy univerzity, který byl hlavním autorem zprávy.

Přečtěte si také | K čemu jsou dobří velcí kopytníci? K obohacování půdy o živiny i k ukládání uhlíku

"Tito živočichové se po miliony let vyvíjeli společně s travnatými a lesními ekosystémy a jejich odstranění, zejména tam, kde byly travnaté plochy rozorány, vedlo k uvolnění obrovského množství uhlíku," poznamenal Schmitz. "Obnovení těchto ekosystémů může navrátit rovnováhu a zubři vrácení do přírody jsou jedněmi z klimatických hrdinů, kteří k tomu mohou přispět," dodal.

reklama