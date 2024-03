K čemu jsou dobří velcí kopytníci? K obohacování půdy o živiny i k ukládání uhlíku

František Dvořák 10.3.2024 09:02

I k příspěvku od Honza Honza. Já naprosto neuznávám mínění o ukládání uhlíku do země organickou cestou. Někde je v zemi uhlíku víc, někde méně, ať jsou to lesy různých typů, stepi apod, vždy se jedná o koloběh. Sem počítám i dlouhodobě uložený uhlík v podobě uhlí, plynu, ropy, rašeliny a možná i jinak. Už jsem tady jednou psal, že pokud tyto nevyužíváme, mohou se tyto dostat na povrch za velmi dramatických situací a podotýkám, že považuji za zločin frakování, kdy dostáváme na povrch uhlík, který je do různých hornin a sedimentů doslova uložen a vrátit sám se nemůže. Ale z článku na mě příznivě působí to, že se začínáme snad vracet k tomu, co vynalezli v našich podmínkách naši předci. Potraviny jinak neumíme vyrobit než na půdě ( když zapomeneme na bláboly o výrobě umělých potravin) a naši předci vynalezli způsob jak se o půdu nejlépe starat. Bohužel tady vidím nevětší problém. O tu půdu se starat je dražší, než někde vykácet prales a potraviny dovážet. A taky je tu další problém, zvykli jsme si nepracovat. Dnešní ekonomika není něco, co by vidělo dál, než na hromadu peněz. A tak se ze zemědělství stalo to, že už není, je z něho pouze , část plantážnictví, to těch peněz zatím nese dost, ale o kvalitě půdy se nemluví, ta ho nezajímá, Nebudu to tady rozebírat, ale stačí se dnes podívat do polí, na obrovské holé lány a protože je to celosvětové hospodaření, možná není problém pochopit, že není možné udržet pravidelné klimatické cykly. Ještě si neodpustím poznámku. Nestále se objevují vědecké články, jak zemi nepředvídatelně ovlivňují EL INO, a LA NINA. Nikdo nestuduje to, že by to mohlo být obráceně. Že mi bychom ze země právě nepříznivě tyto jevy ovlivňovali. Přiznám se, že já se osobně již dávno k této teorii přikláním.

