Travinaté ekosystémy mizí rychleji než pralesy. I kvůli naší chuti sadit stromy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jairo / Flickr.com Východoevropské stepi a lesostepi, celiny, severoamerické prérie, jihoamerické pampy, louky, lučiny a pastviny. Záleží, jak ostře si je nadefinujeme, ale tyhle přepestré travinaté oblasti dohromady pokrývají 26-43 % rozlohy zemské souše. S výjimkou polárních oblastí patří k nejrozšířenějším ekoregionům všech kontinentů a k plošně největším biomům světa. A současně k těm nejohroženějším. Plošně likvidovaným naším nezájmem, nezměrnou exploatací a paradoxně teď i naší chutí pomáhat přírodě. Píše o tom Vox

Hned ze startu: travinaté ekosystémy nejsou trávníky před domy a v parcích. Ty jsou ze své podstaty jen provozem enormně nákladnou nepůvodní monokulturou. Jen v USA, kde se nachází na ploše 20,23 milionu hektarů, je každoročně zalijí 11,34 biliony litrů vody, postříkají/popráškují 26,7 miliony kilogramů pesticidů. Nemluvě o tom, kolik litrů benzínu nebo emisí se pojí s údržbou téhle zelené pouště. Ve skutečně přírodních travinatých ekosystémech, například na brazilském cerrado, napočítáte na 1000 metrech čtverečních 230 různých druhů rostlin, a svou diverzitou bezobratlých i obratlovců dorovnává či překonává většinu tropických pralesů. Travinaté planiny jsou jedničkou v oblasti ekosystémových služeb, vážou také enormní množství terestriálního uhlíku (34 %). A na rozdíl od stromů to dělají opravdu chytře.

Ukládají jej totiž do svého kořenového systému a do půdy, takže i když se jimi prožene požár, pořád mají nastřádáno. „Navíc plameny likvidují jen nadzemní části travin, čímž stimulují růst v následující sezóně a tím i další ukládání uhlíku,“ popisuje John Blair, profesor ekologie z Kansaské státní univerzity. Při požárech v lesích se do ovzduší naopak masivní objemy uhlíku do ovzduší uvolňují a jejich regenerace trvá desetiletí. Přesto jsme pro ukládání uhlíku vsadili právě na stromy. Z nějakého podivného důvodu totiž vytrvale považujeme travinaté ekosystémy za nepodstatné, neúplné a především - za málo zalesněné. Progresivní snahu pomoci klimatu, přírodě a sobě současně, aktuálně třeba výsadbou bilionu stromů, tak zhusta realizujeme na úkor travinatých biomů. Aniž bychom si uvědomovali, že tím jen ničíme další vzácný, dosud fungující a změnám klimatu mnohem odolnější ekosystém.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ☮ / Flickr Pustit bychom se měli i do obnovy travinných společenstev. Pro začátek alespoň v liniových prvcích, podél silnic, potoků a řek, polí.

Likvidace nezájmem i snahou pomáhat klimatu

Světové traviny se přitom mírou svého ohrožení blíží korálovým útesům a výrazně překonávají tropické deštné pralesy. Zrovna ono zmíněné brazilské cerrado ztratilo za posledních 50 % své někdejší rozlohy, severoamerická vysokostébelná prérie byla zredukována o 97 % a na západ situované euroasijské stepi se rozpadají na fragmenty. Jak to? Travinaté ekosystémy jsou díky své úživnosti a velmi kvalitním půdám primárními oblastmi pro zemědělství. Na třetině jejich někdejší rozlohy se dnes pěstují hospodářské plodiny. Na dalších se pasou hospodářská zvířata, jinde stojí města, vesnice, dopravní infrastruktura. V součtu je lidskou činností postiženo až degradováno okolo 49 % rozlohy travinatých oblastí. A spolu s tím se globálně propadají populace živočichů na tyto ekosystémy napojené. Hmyz a ptáci, malí savci, například. Když totiž živočichům vezmete prostor pro život, nepřežijí dlouho.

Kromě obligátních negativních faktorů pro existenci travnatých plání: přeměna na zemědělskou půdu spojená s eutrofizací a likvidací původních společenstev; narušení režimu pravidelných požárů nebo absence spásačů, se nyní k aktuálním hrozbám přiřazuje i snaha pomoci přírodě. Konkrétně pak výsadba stromů. „Vyvázat z atmosféry oxid uhličitý, zpomalit klimatickou změnu. Kvůli tomu stromy sadíme, ale můžeme tím dosáhnout přesného opaku, pokud je budeme dál sadit v travinatých ekosystémech,“ varuje Richard Bardgett, profesor ekologie z univerzity v Manchesteru. „Jestli skutečně chceme dosáhnout nějakého pozitivního výsledku, měli bychom změnit své smýšlení o travinatých ekosystémech a začít se k nim chovat stejně jako ke stromům.“

Co s tím? Chovejme se k trávě stejně jako ke stromům

Místo toho ale zatím zalesňujeme savanu v Africe, stepi v Číně a na jihu Ameriky ono nešťastné cerrado. Co s tím? „V první řadě by se hodilo důrazně upozornit na to, že přírodním a na absorpci uhlíku vynikajícím ekosystémem není jen les,“ říká Blair. Dalším krokem by mělo být zvýšení globální rozlohy chráněných území travinatých ekosystémů. V současnosti je to kolem 8 % rozlohy (zatímco lesů je podobně chráněno 18 %). A navázat by na to mohla snaha o přirozenou obnovu. Pro začátek alespoň v liniových prvcích, podél silnic, potoků a řek, polí. Zabránilo by to erozi a záplavám. Všechny zbývající travinaté ekosystémy samozřejmě nezachráníme, protože je využíváme jako primární zdroj produkce potravin. Ale zlikvidovat je výsadbou stromů je skutečně cesta špatným směrem.

