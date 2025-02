Travnaté pásy u dálnic by mohly rozkvést a stát se útočištěm nejen pro motýly

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Medenica Ivan / Medenica Ivan / Wikimedia Commons „Okraje komunikace má smysl řešit, protože dodnes hostí i dost cennou faunu,“ říká Vladimír Hula. A to ne jen tak ledajakou – třeba kriticky ohroženého pestrokřídlatce podražcového.

Dálnice fungují pro zvířata jako migrační bariéra. Hlavně pro velké savce. Proto je na nich potřeba stavět zvířecí přechody. Zároveň ale může travnatý pás vedle nich fungovat jako migrační koridor, například pro motýly. „A funguje. Máme na to data,“ uvedl Vladimír Hula z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity na nedávném workshopu o podpoře biodiverzity nejen ve městech.Pásy podél dálnic jsou plochou, která se musí kvůli bezpečnosti provozu povinně udržovat, sekat. Dnešní praxe, příliš intenzivní kosení, mulčování, ale biodiverzitě nijak neprospívají. „Současný stav je zelená poušť,“ popisuje současné okolí silnic Vladimír Hula. „Většina našich bylin nezvládá mulčování. A drobnější druhy mizí.“

To by ale bylo možné změnit. „Máme věc, kterou musíme ze zákona udržovat, a stačí upravit podmínky tak, aby tam něco žilo,“ pokračuje Vladimír Hula. Zatímco pro správce komunikací je důležitá levná údržba a bezpečnost cest, pro ochránce přírody to „aby to nebylo okolo dálnic zelené, ale barevné.“

Nemusí se to na první pohled zdát, ale pásy kolem dálnic tvoří nemalou plochu a změna v péči o ně by mohla mít na biodiverzitu významný pozitivní vliv. „Udělali jsme pokus a přenesli do tabulky 4metrový pás okolo každé dálnice, kterou máme, a spočítali jsme plochu. A vyšla nám plocha Moravského krasu,“ poznamenal Vladimír Hula. Nejde navíc jen o úzké pruhy podél komunikace, větší „oka“ travnatých ploch se nacházejí u nájezdů na dálnice, u odpočívadel nebo benzínek.

Okolí dálnic jsou navíc často místa v krajině výjimečná. „Často se jedná o jediné místo bezlesí v lesnatých oblastech,“ vysvětluje Vladimír Hula a jako příklad uvádí krajinu Vysočiny. U dálnic se vyskytují i jinak v krajině jen ojedinělé obnažené skály a další vzácná stanoviště.

Tým Vladimíra Huly má už téměř deset let zkušenosti také s kokrhelem luštincem, poloparazitickou rostlinou, která se svými kořeny (haustorii) poutá na kořeny jiných druhů, bere jim energii, a tak uvolňuje místo v porostu méně konkurenčně schopným druhům.

Když se kokrhel v místě ujme, porost podle Huly okamžitě prořídne. Ale ani vysévání a používání kokrhelu není úplně bez starostí.

Velmi špatně prorůstá stařinou, potřebuje tedy obnažené půdy. V semenné bance vydrží také jen krátkou dobu. Zhruba 3 roky, uvedl Vladimír Hula. Nejkritičtějším obdobím v jeho uchycení, je podle jeho slov chvíle, kdy se haustoria poutají na kořeny.

Kokrhel také extrémně láká zvěř, protože má sladké květy. U silnic je proto potřeba jeho porosty oplotit, aby se zvířata nedostala do blízkosti aut.

„Tam, kde kokrhel byl, se najednou objevil nektar, objevily se tam vikve a objevily se tam motýli,“ shrnuje své zkušenosti Vladimír Hula.

A to ne jen tak ledajaké – třeba v Hustopečích kriticky ohrožený pestrokřídlatec podražcový. Nebo modrásek jetelový. V jeho případě se podle Huly jednalo v Čechách dokonce o prvonález po 40 letech.

„Okraje komunikace má smysl řešit, protože dodnes hostí i dost cennou faunu,“ uzavírá Vladimír Hula. Nejedná se přitom jen o motýly, ale i o pavouky, včely nebo měkkýše.

O „motýlích dálnicích" a kokrheli hovořil Vladimír Hula na workshopu: „Biodiverzita okolo lidských sídel. Jak ji podporovat?“, který se konal na začátku roku 2025 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Celou přednášku je možné zhlédnout na kanálu Týmu ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze na Youtube.

