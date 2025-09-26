https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/ceska-politika-ignoruje-prilezitosti-zelene-ekonomiky.nejen-predvolebni-debatu-ovlivnuji-dezinformace
Česká politika ignoruje příležitosti zelené ekonomiky. Nejen předvolební debatu ovlivňují dezinformace

26.9.2025 03:04 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Depositphotos
Nejen v předvolebních debatách o dekarbonizaci v Česku převládá její negativní a emoční vnímání. Zatímco v sousedním Polsku vidí v zeleném průmyslu šanci, jak posílit svoji ekonomiku a zkrotit vysoké ceny energie, české politické strany s pozitivními dopady přechodu na čistou ekonomiku nepracují. Ve společnosti často zaznívají dezinformace o klimatických změnách i obnovitelných zdrojích energie. Do debaty navíc zasahují servery ovlivněné ruskou propagandou, zaznělo na diskuzním panelu ke klimatickým dezinformacím ve volební kampani pořádané tento týden serverem Obnovitelne.cz. Odborníci na něm představili také nový nástroj pro ověřování informací využívající umělou inteligenci Evidence.Ninja.
 
Pro českou politickou scénu není přechod na čistou ekonomiku volební téma, i když se ho v tuzemsku daří uskutečňovat. Rozvíjí se tu obnovitelné zdroje a akumulace energie i další související průmyslové sektory.

„Čeští politici se nechtějí přihlásit k evropské politice dekarbonizace, přestože v tom začínáme být relativně úspěšní,“ řekl v diskuzi Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Pro srovnání popsal přístup Polska, jehož vláda bere dekarbonizaci a rozvoj nízkoemisních řešení jako jedno z důležitých opatření pro restart tamní ekonomiky a zkrocení nákladů na energie. „Říkají, že vlastní dekarbonizací vytáhnou růst polské ekonomiky do roku 2030 až o 4 procentní body oproti eurozóně, která poroste do roku 2030 o necelé dva procentní body HDP.“

Česku podle zúčastněných odborníků naopak po volbách hrozí, že se demontují politiky a opatření, která k přeměně směrem k zelené ekonomice vedou. Podobně jako to udělala Trumpova administrativa, která přepsala oficiální strategické dokumenty ministerstva energetiky a zrušila části zákona Inflation Reduction Act zavedeného Bidenem v roce 2022, který měl podpořit investice do čisté energie, elektromobility a výroby baterií.

„V současné politické debatě zaslechnete, že je třeba emisní povolenky zároveň zakázat a zároveň něco financovat z jejich výnosů. To se samozřejmě vzájemně vylučuje,” upozorňuje na nesoulad v politických výrocích Martin Sedlák.

Podobně podle Magdaleny Davis z Člověka v tísni argumentují někteří politici škrtnutím roční částky 220 miliard korun na Green Deal. Rozpočet na podporu zelených investic přitom tvoří evropské finance vázané na předem definované projekty, například v obnově uhelných regionů, modernizaci provozů, aplikovaném výzkumu nebo tvorbě nových pracovních míst. Letos přišla ČR od EU na tyto projekty částka ve výši cca 45 miliard korun.

Zdroj | Obnovitelně.cz

„Pokud se v předvolební kampani setkáte s tématem klimatu, bude statisticky spíš pravděpodobnější, že se setkáte s negativním narativem. A pokud se setkáte s něčím pozitivním, bude to spíš v defenzivě,“ uvádí Magdalena Davis a do kontrastu dává situaci v Německu před čtyřmi lety, kde probíhala velmi věcná debata o tom, jak které opatření bude nebo nebude účinné.

Důležité je podle ní nezapomínat na sociální aspekt dekarbonizace, větší zapojování lidí do rozhodování a hledání nejlepších ze způsobů, jak dekarbonizaci provést. Klíčové je podle diskutujících také ukazovat konkrétní přínosy nových opatření a technologií nebo dobré praxe samospráv. Ať už se jedná o úspěchy českého byznysu, zeleň ve městech nebo hospodaření s vodou.

Nový nástroj proti mýtům a dezinformacím

Dezinformacím v oblasti klimatické změny se věnuje nový nástroj využívající umělou inteligenci Evidence.Ninja, který vzniká ve spolupráci týmů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a britské DiscourseLab.ai. Připravovaný AI nástroj pomůže identifikovat, klasifikovat a ověřit tvrzení o klimatu v zadaném textu. Široké veřejnosti tak usnadní práci při vyhledávání důvěryhodných zdrojů a ověřování sporných tvrzení.

Evidence.Ninja má v plánu monitorovat média nebo analyzovat konspirační weby, později i data ze sociálních sítí. Už nyní je k dispozici na jeho webových stránkách mapa nejčastějších mýtů a manipulačních technik používaných v debatách o klimatických změnách. Na financování jeho provozu probíhá momentálně fundraisingová kampaň přes portál Darujme. Pokud se nástroj osvědčí, rádi by ho autoři natrénovali na další témata nebo nabídli do dalších zemí.

„Umělou inteligenci ve velkém využívají dezinformační servery placené Ruskem ke generování obrovského množství nepravd. V Česku i s pomocí AI vzniká až dvě stě stran denně, čímž se zahlcují fact-checkingové kapacity. Evidence.Ninja dokáže kontrovat rychlým zařazením a vyvracením dezinformací,” popisuje Vojtěch Pecka z Asociace pro mezinárodní otázky.

Šířící se mýty a dezinformace jsou také jednou z bariér rozvoje obnovitelných zdrojů energie v Česku, upozorňují Nikola Nedělová a Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Nejčastější zavádějící informace o potenciálu a používání obnovitelných zdrojů energie shrnul svaz v novém infolistu Mýty stranou. Zabývá se v něm zpochybňováním potenciálu zelené energie v Česku, možností recyklace obnovitelných zdrojů nebo jejich vlivem na místní klima.

Debatu o nejčastějších dezinformacích v předvolebním Česku pořádal zpravodajský server Obnovitelně.cz a klimatický infoservis vědců Sound of Science.

foto - Vítková Zdeňka
Zdeňka Vítková
Autorka je šéfredaktorkou serveru Ekolist.cz.
