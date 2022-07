V Británii téměř vyhynulý druh: botanik

Marcela Jezberová 26.7.2022 09:00

Bohužel nejen v Británii. Co se týká výuky přírodopisu na základních školách, z mé zkušenosti je naprosto tristní. Co jsem svým dětem nenatloukla do hlavy já, to tam prostě není. Přírodopis je už v základním vzdělávání silně podceněný předmět. Základní školství ani nestojí o to, aby v dětech vzbudilo zájem o přírodu. Důležitější je, aby škola byla zapojena do maximálního počtu "projektů", ideálně v souvislosti s informačními technologiemi. Takový začátek už na základní škole dělá z dětí přírodopisné analfabety. To se s nimi táhne dalším životem a následky jsou shrnuté v článku. Už základní školy vychovávají lidi, kteří sice o přírodě a dějích v ní nic nevědí, ale za každou cenu chtějí, aby příroda vypadala a fungovala podle jejich nereálných představ.

Odpovědět