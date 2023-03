V lužních lesích na Soutoku začne povodňování

Foto | Vladimir Husak / Lesy ČR Dnes začne mimořádné povodňování lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní se tím voda v tamějších drobných vodních tocích, mokřadech a tůních. V lesích se opatření projeví asi po 16. hodině.

Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České republiky. Doplní tím vodu v tamějších drobných vodních tocích, mokřadech a tůních. Informují o tom Lesy ČR.Povodí Moravy zahájí 1. března manipulaci s vodou na vodním díle Nové Mlýny a pustí ji do lužních lesů v okolí Dyje pod nádrží. Cílem je dostat vodu do lesů, které vlivem sucha a změny klimatu strádají. „Využili jsme průtoků na konci zimy k navýšení akumulovaného objemu v soustavě nádrží Nové Mlýny nad hladinu zásobního prostoru tak, abychom ji mohli mimořádně využít pro potřeby lesů v oboře Soutok. Odtok zvýšíme na přibližně 100 až 110 m3/s tak, aby se voda dostala systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

O povodňování požádaly vodohospodáře Lesy ČR, které v této oblasti pečují o lužní lesy. „Záměrné naplnění vodních kanálů, toků a tůní, které i průběžně obnovujeme, zlepšuje v takto cenném území hydrologické podmínky a tím i stav lesa. Zásadně k tomu přispěje i připravovaná výstavba klapkového jezu na Dyji. Podaří se tak efektivní simulace dřívějších přírodních povodňových průtoků,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Oba podniky spolupracují v této činnosti od roku 2017.

Vodohospodáři zvýší odtok z Nových Mlýnů v 10 hodin dopoledne, a to z aktuálních 19 m3/s až na 110 m³/s a budou ho udržovat přibližně dva dny, dokud hladina v nádrži neklesne na kótu 169,90 m. n. m., tedy přibližně o 50 cm, což představuje přibližně 12 mil. m3 vody. „Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou. V předchozích letech jsme povodňovali v polovině března, kdy už průtoky začaly klesat i ke dvaceti procentům dlouhodobých březnových hodnot. Letos chceme využít hydrologické situace na konci zimy a zmírnit tak negativní vliv sucha na lužní lesy,“ vysvětluje Gargulák.

Zvýšené průtoky v Dyji také zvýší hladinu v slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s řekou Moravou. I v těchto lokalitách se zlepší environmentální podmínky. Povodňovalo se už loni, také v letech 2020, 2019 a 2017.

Po dobu manipulace s vodu nebude bezpečné se pohybovat v korytě vodního toku Dyje, neboť průtok v řece mírně překročí první stupeň povodňové aktivity. O ukončení manipulací bude Povodí Moravy informovat na svém webu. O tomto opatření dostaly zprávu obce s rozšířenou působností, úřad Jihomoravského kraje, Moravský rybářský svaz a další dotčené organizace.

Celkové bilanční využití vody ze soustavy vodních nádrží Nové Mlýny pro environmentální účely je až 80 %. V současnosti Povodí Moravy usiluje o obnovení zásobního prostoru na původně kolaudovanou úroveň 170,35 m. n. m., což bývá nesprávně popisováno jako navýšení hladiny. Ve skutečnosti se obnoví přirozený pohyb hladiny v rozmezí 169,85 m. n. m. – 170,35 m. n. m. v závislosti na hnízdění ptactva, tedy k pohybu hladiny oběma směry. „Právě takto akumulovaný objem vody z jarního tání či zvýšených průtoků by se dal pravidelně využívat k posilování vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postihovaných zemědělských ploch na jižní Moravě. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ doplňuje Gargulák.

