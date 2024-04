Věčné chemikálie: Proč jsou tak diskutované a co to znamená pro společnost, firmy a legislativu?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V pitné vodě věčné chemikálie nechcete. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Koncem března 2024 zaslala Evropská asociace poskytovatelů pitné vody EUREAU prezidentce Evropské komise Ursule von der Leyen otevřený dopis , ve kterém požadovala urychlený postup v procesu zakazování PFAS látek, známých jako věčné chemikálie.K tomuto dopisu, který kromě věčných chemikálií ukazuje i na jiné látky a požaduje, aby za znečištění vody platili ti, kdo ho způsobili, se přihlásil také český SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR). Náklady spojené se znečištěním totiž zatím padají právě na poskytovatele pitné vody a nepřímo pak na daňové poplatníky.

Věčné chemikálie (PFAS látky) přitom představují pro tento sektor značná rizika. Putují dlouhá léta atmosférou, deštěm a řekami a obecně kontaminují veškerou vodu na planetě, čím dál vyššími koncentracemi. A je velmi nákladné je z vody dostat. Najdeme je také v čistírenských kalech, kde znemožňují jejich použití jako hnojiva. Z vody se pak dostávají do potravin a dále do těla člověka. Má je v sobě 99 % veškerých živých organizmů na této planetě. Tyto látky jsou monitorovány v moči teenagerů, v plodové vodě a najdeme je i v mateřském mléce. Což je mimochodem jedna z cest, jak je ženy z těla dostávají. To sice určitě neznamená, že by své děti neměly kojit, ale ilustruje to fakt, že se jim nikdo neubrání.

Máme je všichni v sobě a je jich čím dál víc

Nedávné analýzy krve českých politiků spolku Arnika ukázaly, že věčné chemikálie (PFAS látky) máme všichni v sobě a často v nejvyšších koncentracích ty, které jsou již více než 10 let zakázány. Příštím generacím tak necháváme nepěkné dědictví, s čímž bychom měli něco dělat, dokud je čas. Tato zátěž se totiž pomalu, ale jistě zvětšuje, protože se vyrábí stále více a více PFAS látek a jejich fluoropolymerů , jako je třeba ten dobře známý teflon. A protože se v přírodě nerozkládají, stoupá tak postupně koncentrace znečištění a tím jsou stále nebezpečnější.

Jak se dostávají do životního prostředí a do člověka?

Per – a polyfluoroalkylové látky (PFAS) jsou rozsáhlou skupinou několika tisíc člověkem vytvořených organických látek. Pro své voděodolné a nepřipékavé vlastnosti se využívají v potravinových obalech, kuchyňském nádobí, zejména z teflonu nebo nepromokavých textiliích (membrány ve funkčních bundách apod.). Většina zástupců PFAS je perzistentních, tedy odolných vůči rozkladu. Vysoká odolnost sloučenin je dána přítomností velmi pevné chemické vazby mezi fluorem a uhlíkem. Tato vazba vysloužila PFAS anglické pojmenování Forever Chemicals = věčné chemikálie.

Do přírody se dostávají z odpadu a do něj omýváním ošetřených výrobků nebo praním textilu. Velkým zdrojem jsou však například i hasicí pěny. Člověk PFAS látky přijímá především v potravě a vodě. Největší obavy vyvolávají případy kontaminace pitné a podzemní vody v okolí průmyslových závodů, letišť a vojenských základen.

Některé PFAS jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny, podílejí se na vzniku rakoviny ledvin. Jiné PFAS jsou reprotoxické (snižují plodnost u žen), zvyšují riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství, preeklampsie (onemocnění placenty) nebo nižší porodní váhy novorozenců. PFAS mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém.

Jsou věčné chemikálie skutečně nezbytné?

To všechno vedlo evropské, americké, australské a další zákonodárce k tomu, že postupně zakazují tyto látky jak ve spotřebním zboží, tak v průmyslových využitích. Průmysl se tomu vehementně brání a říká, že se bez nich neobejdeme a že jsou potřeba třeba i pro přechod na obnovitelné zdroje. Dekarbonizace evropské ekonomiky by se však neměla realizovat na základě špinavých technologií, které dále zhoršují znečištění našich vod a přispívají k nárůstu civilizačních onemocnění.

Zásadní využití těchto látek v Evropě teď vyhodnocuje Evropská chemická agentura. Navrhuje jejich urychlený zákaz tam, kde jsou již dnes na trhu dostupné jiné technologie. Je totiž otázkou, zda jsou v dnešní společnosti opravdu nezbytné. Zda nejsme schopni přestat je používat tam, kde existují alternativy, byť ne tak dokonale funkční nebo, zejména u průmyslových využití, vymyslet jiná řešení.

reklama