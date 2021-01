Vinice Šobes prokazuje svou výjimečnost. Díky ní může být uznaná jako památka UNESCO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mendelova univerzita v Brně Vinice Šobes usiluje o zapsání na seznam památek UNESCO.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vinice Šobes, kterou chce Znojmo zapsat na seznam světového dědictví UNESCO, je mezi ostatními českými vinicemi trochu unikát. Jedinečnost podmínek této viniční tratě, ve vinařství shrnutý do pojmu terroir, potvrdily závěry několika prací realizovaných na ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, jejichž výsledky nyní shrnul profesor Pavel Pavloušek. Dokončená studie městu Znojmo poslouží jako podkladový materiál pro zápis Šobesu do seznamu Ministerstva kultury a následně na seznam UNESCO.

Šobes je jednou z nejznámějších viničních tratí v České republice. Nachází se v katastru vinařské obce Podmolí, ve Znojemské vinařské podoblasti. Je také nedílnou součástí Národního parku Podyjí.

„Umístění této viniční tratě v hlubokém údolí řeky Dyje a vynikající kvalita a typičnost šobeských vín dělá zdejší terroir zcela jedinečné. Snaha o zápis mezi památky UNESCO je proto logická. Šobes by se tak dostal do společnosti jedinečných vinic nebo vinařských regionů světa,“ uvedl profesor Pavel Pavloušek z Mendelovy univerzity.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mendelova univerzita v Brně Vinise Šobes se nachází u obce Podmolí v Národním parku Podyjí.

Podle něj má Šobes z vinařských památek UNESCO nejblíže do rakouského vinařského regionu Wachau. Na seznamu UNESCO jsou dále Tokajská vinařská oblast, Burgundsko, Champagne, Piedmont nebo vinice na terasách ve švýcarském regionu Lavaux. Z moravských a českých vinic zatím není na prestižním seznamu žádná.

Terroir ovlivňuje výjimečnost vína, vědci proto sledují topografii včetně nadmořské výšky, sklon svahu a orientaci. V chladných podmínkách umožňuje jižní orientace Šobesu maximální akumulaci tepla pro zrající hrozny. Vodní hladina ovlivňuje sluneční záření na vinici. Například u Balatonu vinice profitují ze dvou sluncí, jedno na nebi a druhé odražené od hladiny jezera. Na Šobesu je efekt vodní hladiny podobný.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mendelova univerzita v Brně Víno z vinice Šobes - Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Pálava a Sauvignon.

Jedinečnost Šobesu je založená na mikroklimatických podmínkách přímo ve vinici. „Z analýzy aromatických a fenolových látek je zřejmé, že na Šobesu jsou optimální podmínky pro rozvoj aromatických látek. Vinice však prochází i určitou mírou abiotických stresů, které se následně velmi pozitivně projevují na obsahu fenolových látek a zejména látek ze skupiny resveratrolu,“ uvedl Pavloušek. Z výzkumu vyplynulo, že bílá vína jsou zde zcela výjimečná. Zejména pak odrůdy Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Pálava a Sauvignon.

Podle starosty Znojma Jana Groise je Šobes jednou z nejlepších a nejstarších vinic v Evropě a také oblíbeným výletním cílem místních i turistů. „Rozhodli jsme se proto podpořit snahy Znovínu Znojmo, který vinici vlastní a rád by ji na seznam UNESCO zapsal, neboť pokud by se nám to podařilo, znamenalo by to pro naše město i celý region obrovský úspěch a vyšší prestiž,“ říká starosta Znojma Jan Grois.

Aktuální studie bude nyní sloužit jako podkladový materiál pro zhodnocení potenciálu Šobesu pro zápis do indikativního seznamu Ministerstva kultury a následně na seznam UNESCO, a to prostřednictvím srovnání s jinými vinařskými lokalitami, jakými jsou například Wachau nebo Tokaj. „Je to proces na několik měsíců, možná i let. Ale důležité je začít, zjistit reálné možnosti a pokusit se tuto výjimečnou oblast dostat do většího povědomí,“ dodává starosta Grois.

reklama