Zkoumá závody ve zbrojení mezi rostlinami a hmyzem. Mladý ekolog získal Cenu Josefa Hlávky

Rostliny a hmyz si v průběhu milionů let společného soužití vytváří a stále vylepšují obranné mechanismy. Je to jako závody ve zbrojení. Zatímco rostliny se snaží vyvinout co nejúčinnější obranu, hmyz se stále zdokonaluje, aby nový způsob obrany překonal. Za výzkum chemických látek, které rostliny používají v obraně před býložravým hmyzem, získal mladý ekolog Martin Volf Cenu Josefa Hlávka

„Už stovky let lidé využívají rostlinné produkty ve zdravotnictví, v průmyslu nebo v potravinářství. Ale k čemu jsou tyto látky rostlinám, jsme začali detailněji studovat až v posledních 60 letech,“ vysvětluje Martin Volf.

Proč rostliny mají tolik chemických látek, k čemu jim slouží a jak tato obrovská diverzita vznikla, zkoumá Martin Volf v Biologickém centru Akademie věd ČR.

„Například na dubech jsme zkoumali, jak změní své chemické složení, když je napadnou housenky,“ říká Martin Volf. „V reakci na napadení začnou vylučovat látky, které hmyzu nechutnají, a zároveň lákají predátory, kteří dubům pomáhají zbavit se housenek,“ popisuje ekolog příklad vztahů mezi rostlinami a hmyzem.

Na Biologickém centru AV ČR inicioval Martin Volf zcela nový směr výzkumu zaměřený na chemickou ekologii. absolvoval stáže ve Finsku (University of Eastern Finland), v USA (Smithsonian Institution a University of Minnesota), v Japonsku (Tomakomai Experimental Forest) nebo na iDiv (German Centre for Integrative Biodiversity Research) v Lipsku. Po svém návratu byl jmenován vedoucím Laboratoře evoluční ekologie.

Martin Volf se kromě svého hlavního tématu zajímá i o ochranu přírody, podílel se např. na studii o vymírající populaci střevlíka lesklého v Krušných horách. Rovněž vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Cenu Josefa Hlávky v roce 2020 obdrželo 43 studentů z českých univerzit a vysokých škol a 5 mladých vědců z Akademie věd ČR. Ocenění je určeno pro talentované vysokoškolské studenty a výjimečné mladé badatele z Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

