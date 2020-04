Bytový dům, kde se splachuje přečištěnou vodou z koupelen? Ano, máme

Pavel Hanzl 29.4.2020 22:04 Reaguje na Jiří Daneš

Tu přečištěnou vodu z celého domu, včetně wc, praček i myček nádobí by bylo ideální čistit a používat na zalévání zahrady. Jestli to vůbec za normální peníze jde. Nebylo by nutno vůbec bourat v domě, jen před domem pořídit čističku a zavlažovací systém. Případný přepad by šel do kanalizace jako dnes. Dešťovku mám staženou už dávno, jneže neprší.

