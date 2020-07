Chcete fairtrade růže? Už pro ně můžete do supermarketu. Jen musíte vědět do kterého

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kam pro kytici?

Květiny jsou užitečná věc. Mohou usmiřovat, potěšit nebo nás mohou doprovázet v dobách nejsmutnějších. Květiny jsou také úplně obyčejně krásné. Zdálo by se, že s nimi není žádný problém – do okamžiku, než se spotřebitel začne zajímat o environmentální a sociální dopady jejich pěstování . A pak mu nezbývá, než si sám natrhat luční kvítí, objednat si kytici z některé české květinové farmy anebo se bez květin obejít. Od teď si ale pro šetrně vypěstované květy můžete skočit i do supermarketu.

Některé řetězce řezané květiny vůbec neprodávají. Pokud spolu s kyticí hledáte i odpovědnost svého nákupu, sáhněte po růžích. Právě ty se totiž dají koupit s certifikátem Fairtrade. Ten spotřebiteli garantuje, že daný výrobek vznikl s ohledem na životní prostředí a že farmáři dostali spravedlivou cenu za své zboží.

Jako první zařadil fairtrade růže do nabídky řetězec Lidl. "Prodej fairtradových růží jsme zavedli od konce června letošního roku," říká za Lidl Zuzana Holá. Jde o víkendovou nabídku, kdy růže nabízíme vždy od pátku do neděle. "Tato nabídka platí do odvolání, přičemž se bude odvíjet od zájmu zákazníků. Nyní stoprocentně víme, že růže budou v nabídce až do konce července," říká Holá.

Lidl ale neprodává jen růže, v nabídce má i jiné druhy květin. Firemní závazek nicméně říká, že veškeré prodávané květiny a rostliny musí být certifikovány, a to buď podle GLOBAL G.A.P., Fairtrade nebo podle nizozemského standardu Milieu Project Sierteel (MPS).

A právě dnešním dnem zařadil do stálé nabídky fairtrade růže i řetězec Kaufland.

Jestli nemáte cestu ani do jednoho z těchto obchodů a přitom o květiny stojíte, můžete zkusit koupit fairtradové růže v online obchodě Florea.

Proč kupovat fairtrade růže?

Jak upozorňuje ředitelka organizace Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková, většina fairtradových květin pochází z východní Afriky, a protože květiny jsou zbytným zbožím, na sektor silně dopadla omezení spojená s koronavirovou krizí. „Ještě na podzim 2019 se ve světě ročně prodalo přes 825 milionů fairtradových květin, a to hlavně v Německu, Belgii a Finsku. V době uzavření hranic z důvodu koronavirové pandemie prodeje květin spadly na třetinu a pěstitelé růží byli posláni na nucenou dovolenou a kvůli nedostatku úspor jsou stále ohroženi hladověním,“ říká Hana Malíková, která u nás propaguje fairtrade zboží a sleduje jeho trh.

Na světě aktuálně existuje 73 certifikovaných fairtradových farem. Tato družstva v roce 2017 získala na fairtradovém příplatku celkem 7,85 milionů USD (tyto prostředky byly využity na vzdělávání, bydlení, mikropůjčky, opravy škol apod.). Fairtradový příplatek, který dovozce zaplatí navíc, činí deset procent z vývozní ceny a je určen přímo zaměstnancům. O využití těchto peněz rozhoduje zaměstnanci volený výbor.

Supermarket jako spotřebitel

Certifikace Fairtrade je nejčastěji spojována s potravinami, u nás zejména s kávou, kakaem, banány a dalším ovocem, čajem, cukrem atd. Fairtrade mohou být ale i nepotravinářské komodity, například právě květiny, kosmetika s fairtradovými rostlinnými složkami nebo bavlna.

Z fairtrade bavlny se dá u nás sehnat oblečení či bavlněné tašky. I tady hrají roli supermarkety, byť někdy i v roli spotřebitele. „Konkrétně Kaufland významně podpořil obrat fairtradové bavlny tím, že v roce 2018 pořídil pro své zaměstnance pracovní oblečení z fairtradové bavlny,“ říká Hana Malíková.

Fairtrade Známka Fairtrade označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem takových výrobků zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

