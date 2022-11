Co všechno byste měli vědět o tepelném čerpadle, než si ho objednáte

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Návodná otázka z titulku v jedné věci silně pokulhává: podle odborníků jsou momentálně tepelná čerpadla v Česku nedostatkovým zbožím. Pokud si jej objednáte teď, shledáte se s ním nejspíš následující topnou sezónu. Ale kdyby vám štěstí přeci jen přálo, co se vyplatí vzít do úvahy?

Zjednodušeně řečeno, tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá relativně malého množství energie k tomu, aby přeneslo teplo z jednoho místa na druhé. V principu mohou fungovat obousměrně: brát si teplo ze vzduchu a ohřívat s ním interiér domů, ale zrovna tak mohou odebírat a čerpat teplo zevnitř, a budovy tím ochlazovat. To nás teď před zimou ale tolik netrápí.

Výhodou tepelných čerpadel je vysoká efektivita provozu a to, že jsou ekonomicky smysluplnou alternativou proti jiným formám vytápění. Teplo totiž negenerují tím, že by spalovali tuhé palivo nebo plyn, ale jednoduše si berou již existující teplo a pomocí kompresorů a nejrůznějších médií ho přenáší dál. Přitom zužitkovávají zákony termodynamiky. To, že teplo přirozeně proudí z míst s vysokou teplotou do míst s nižší teplotou.

Jak to zhruba funguje?

Tepelné čerpadlo využívá malé množství energie k tomu, že zmíněný proces přepne do opačného směru. Takže teplo odebírá z oblasti s relativně nižší teplotou a přečerpává ho do zóny teplejší. Pokud tedy chceme vyhřívat, a nikoliv chladit. Vždy je tu tedy nějaký „zdroj“, odkud teplo čerpáme, a pak nějaký „chladič“. Obvykle naše domácnost. Je to jako lednička naruby.

A jak funguje lednička? Ta ochlazuje své regály a šuplíky tím, že ohřívá své vnější okolí. Přesněji tedy, na zadní straně kompresorové ledničky je během chodu i na dotek teplé potrubí, které ochlazuje cirkulující chladivo na teplotu místnosti, čímž místnost ohřívá.

Tepelné čerpadlo, podobně, byť naopak, ochlazuje vnější prostředí, aby ohřálo vnitřní prostor. Tím získává teplo z okolního prostředí, absorbuje ho, předává chladivu s nižší teplotou. Přitom chladivo přijatým teplem přemění na páru, při jejímž stlačení kompresorem dojde ke zvýšení teploty. Tím se předá vytvořené teplo otopné soustavě.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Při správném designu provedení potřebuje každé tepelné čerpadlo 1 kW elektrické energie (na hrátky s kompresorem), aby vyrobilo 4 kW tepla. Tři kilowatty tepla rozdílu jsou tak „čistý zisk“. Což není vůbec špatné, pokud máte dobře zateplenou a zaizolovanou domácnost.

Voda, vzduch a země

Tepelných čerpadel na základním principu přenosu tepla funguje celá řada, mění se jen charakter „výměníku“. Ten udává, odkud si čerpadlo teplo bere a jakým médiem ho přenáší. Tepelné čerpadlo vzduch/voda například znamená, že zařízení bere teplo ze vzduchu a předává ho do vody. Může to ale být i vzduch/vzduch; voda/voda nebo země/voda. Každý systém má své pro a proti. Zvážit musíte už to, odkud teplo brát.

Brát si energii – teplo – ze vzduchu je totiž nejefektivnější řešení z hlediska vynaložených nákladů. Za málo dostanete vcelku dost. Čerpat teplo z vody si říká o dvě studny s podzemní vodou, čerpací a vsakovací. To v našich podmínkách moc slibně nezní. Ale brát si teplo ze země? Vzhledem k tomu, že je k tomu zapotřebí zemní vrt či síť kolektorů, je to nákladné. Velmi. Ale taky nejefektivnější z hlediska výkonu. Za hodně dostáváte maximum.

Vyberte si čerpadlo podle zdroje • země/voda pokud máte k dispozici rozsáhlejší plochu pozemku pro kolektor anebo prostředky na zaplacení geologické studie a provedení vrtu • vzduch/voda když máte k dispozici jen rozměry skromnější pozemek nebo dům bez zahrady • vzduch/vzduch pokud topíte elektřinou a chcete ušetřit. Není to úplně efektivní, ale pomůže to snížit provozní náklady. • voda/voda když máte k dispozici stabilní zdroj vody a nebojíte se sucha, případně si můžete dovolit prohloubit studnu, nebo máte k dispozici rybník.

Jaké jsou další nevýhody? U modelu země/voda potřebujete přibližně vrt hluboký 12 metrů na každý 1 kW tepelného výkonu. Takže budete nejspíš řešit vrt do hloubky přes 100 metrů. Anebo umístění do plochy, formou kolektoru. To ale na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 metrů čtverečních pozemku.

U modelu vzduch/voda vás zase bude brzdit venkovní teplota. Když je mráz, nebo naopak tropické vedro, nefunguje to tak dobře. I tak je v Česku tento model zatím nejčastější. Teplo je u něj odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, jímž proudí venkovní vzduch. Systém je doplněn o tzv. hydrobox, který teplo převádí do topné vody a funguje jako teplovodní vytápění.

V poměru cena-výkon si stojí nejlépe. Na průměrný rodinný dům se jeho pořizovací cena pohybuje od 200 do 300 000 korun.

Tím se dostáváme k tomu, co je třeba vzít do úvahy před tím, než se pro nějaké tepelné čerpadlo rozhodnete. Protože o peníze jde vždycky až na prvním místě.

Zábava, která něco stojí

U nejlevnějších modelů vzduch/vzduch, které fungují jako obrácená klimatizace funící teplý vzduch do místností, začínají ceny u 30 000. Modely voda/voda začínají kolem 100 000 a země/voda startují u 400 000 korun. S výkopovými pracemi a vrty to ale nakonec bude víc. Výrobci ale varují, že na pořízení se nikdy nevyplatí šetřit. Kvalita totiž garantuje, že se tepelné čerpadlo používáním skutečně zaplatí.

Potěšující je, že na pořízení tepelného čerpadla můžete od státu čerpat dotaci. A tento příspěvek bude vyšší, když už máte zatepleno. Zajímat vás pochopitelně bude, jaký je tepelný výkon a jak velkou spotřebu elektřiny vámi zamýšlená tepelná čerpadla mají. Jak snadno se dají nainstalovat a připojit na již existující otopnou soustavu, kotel – anebo zda budete kompletně obměňovat celou topnou soustavu.

Přečtěte si také | Napínavý příběh, jak se z hornického města Centralia stalo město duchů

Máte na instalaci tepelného čerpadla vůbec místo? Nejde jen o výkopové práce a vrty u zemních čerpadel, ale i klasické osazení vzduchové jednotky u těch ostatních. Ta by také neměla stát na jižní straně domu, a umístění by mělo respektovat sousedy.

Pořizovací cena technologie může být dost odlišná od katalogů, když započítáte náklady na montáž. Poskytuje výrobce na vaše favoritní tepelné čerpadlo v Česku autorizovaný servis? A také nezapomínejte, že důležitým faktorem je i hlučnost tepelného čerpadla za provozu.

To, že momentálně nejspíš nejsou tepelná čerpadla úplně snadno k sehnání, je pro ně skvělou reklamou. A vy aspoň budete mít čas zvážit, která varianta je pro vás nejvýhodnější.

reklama