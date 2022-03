dTest: Jak snadno ušetřit na nákladech za vytápění

Miroslav Vinkler 21.3.2022 06:30

V Chebu a dalších městech na Chebsku, které zásobuje společnost Terea Cheb, od dubna prudce zdraží teplo. Zatímco loni platili odběratelé za GJ tepla 539 korun s DPH, od dubna to bude 2255 korun včetně DPH. Běžná domácnost tak za teplo nyní zaplatí od 3100 do 4000 korun měsíčně.



Tady je každá dobrá rada drahá.

M.j. i v článku se apeluje na to, abychom se naučili žít v chladnějších místnostech - to vykládejte zejména starším lidem, ti budou bez sebe nadšením.

