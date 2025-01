Finišuje anketa Alej roku 2024. Podpořit svou oblíbenou alej je možné do 29. ledna

Foto | Josef Tymonek / Arnika Alej ke klášteru Hora Matky Boží v Dolní Hedči.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hlasování o nejoblíbenější alej roku 2024 je v plném proudu. Svůj hlas můžete odevzdat na stránkách alejroku.cz , kde si stačí vybrat svou favoritku. Až do této chvíle nebyly vidět průběžné výsledky, ale nyní na webových stránkách naleznete aktuální počty hlasů pro jednotlivé aleje.Průběžné výsledky budou viditelné do středy 22. 1. 2025 do půlnoci. Samotné hlasování končí 29. 1. 2025. Konečné výsledky, včetně celkového vítěze, 14 krajských vítězek a 3 nejkrásnějších fotografií, tak zůstanou tajemstvím až do posledního okamžiku, protože v posledních dnech budou opět počty hlasů skryty. Výsledky ankety budou vyhlášeny ve středu 5. 2. ve 12:00 hodin.

Hlasování je jednoduché a každý se může zapojit, ale pouze jednou:

1. Na stránce alejroku.cz/2024 si vyberte svou nejoblíbenější alej.

2. Klikněte na fotografii vybrané aleje.

3. Budete přesměrováni na stránku s detaily aleje, kde vpravo vyplníte hlasovací formulář.

4. Po odeslání formuláře potvrďte svůj hlas kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Teprve poté bude váš hlas platný.

Cílem ankety Alej roku je zvýšit povědomí o důležitosti alejí jako přírodního a kulturního dědictví. Anketa podporuje péči, ochranu a obnovu alejí, které hrají klíčovou roli v krajinné ekologii a poskytují útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Aleje pomáhají i nám např. tím, že omezují hluk ze silnice nebo slouží jako větrolam, tak zamezují odnosu zeminy z polí. Řidičům také usnadňují orientaci v noci nebo za deště.

Kromě toho anketa motivuje veřejnost k aktivní účasti na ochraně stromů v jejich okolí a pomáhá vybrat ty nejkrásnější a nejcennější aleje v České republice. Vítězné aleje získají nejen uznání, ale také praktickou podporu, například v podobě výživové kořenové injektáže, která zlepší jejich zdraví a prodlouží životnost. Ošetření stromů ve vybrané aleji zajistí firma Groown.

Stromy v okolí lidských sídel ne vždy mají ideální podmínky pro růst, a tato injektáž obsahuje unikátní směs rozpustných organických živin, humusových látek, látek zadržujících vodu a prospěšných půdních mikroorganismů, které podpoří růst a odolnost stromů a přispějí k prodloužení jejich životnosti. K ošetření vybereme alej z řad krajských vítězek, a tak vaším hlasem pomůžete své oblíbené aleji, aby se k živinové injektáži přiblížila.

reklama