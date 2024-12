Jak ochránit zvířata před hlukem ze silvestrovských ohňostrojů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Silvestr a přelom roku je kvůli hluku z odpalování zábavní pyrotechniky pro zvířata i mnoho lidí nejhorším dnem v roce. Společnost pro zvířata proto přinesla tipy, jak zvířata nejen na Silvestra před všudypřítomným hlukem ochránit. Důležité je být v hodinách, "kdy to bouchá" zvířatům na blízku, komunikovat s nimi a uklidňovat je.Kvůli hluku ze zábavní pyrotechniky zažívají zvířata stres a strach. V panice se snaží rychle skrýt nebo utéct a přitom mohou narazit do věcí ve svém okolí, vozidel, vlaků, skel nebo elektrických drátů. Následkem může být zranění i smrt, upozorňuje Společnost pro zvířata

Judit Laura Krásná, zástupkyně Společnosti pro zvířata, doporučuje venčit psy v těchto dnech za denního světla a nepouštět je tyto dny nikdy na volno. Venčení za tmy by mělo probíhat rychle. Psi by neměli být venku bez dozoru dospělého, raději ani na zahradách, nenecháváni u obchodů a podobně.

Pro kočky je podle jejích slov dobré připravit úkryty uvnitř i venku na zahradě. A být ve střehu a vzít kočky v případě nutnosti co nejrychleji z venku dovnitř. Nebo je raději ven ani v těchto dnech nepouštět.

Pro klece s ptáky by lidé měli najít doma to nejtišší místo. A už předem je na toto místo občas přenést, aby si na něj zvykli. Navykat mohou ptáky postupně také na hudbu a jiný hluk. Pobyt v nejtišším a nejklidnějším místě je vhodný i pro zvířata jako jsou morčata, křečci, králíci a další.

Obecně platí, že na Silvestra, zejména před půlnocí, je nejlepší přesunout zvířata do izolované místnosti. Zůstat se zvířaty doma, komunikovat s nimi, uklidňovat je. I my sami bychom měli zůstat klidní. Můžeme pustit hlasitěji hudbu. Nabídnout zvířatům dobrůtky a dostatek vody.

Také u zvířat, která jsou chována venku nebo mají možnost otevřeného výběhu, doporučuje Judit Laura Krásná připravit zázemí. Nejlepší je strávit poblíž zvířat celý Silvestr a být přímo u nich přes půlnoc. Pokud to lze, je dobré je stáhnout z míst, do jejichž okolí se mohou dostat potenciální odpalovači. A připravit jim dostatek vody a krmení. Výběhy by měly být zajištěny před otevřením. Je dobré promyslet si, do čeho by mohla zvířata v panice narazit nebo kudy by se dala na úprk a preventivně místo zajistit. Menším rámusem je možné opatrně zjistit, jak které zvíře reaguje.

Ochránci zvířat doporučují znát přímé telefonní číslo na příslušnou stanici Policie ČR nebo Městské policie. Mnohá města a obce schválily obecní vyhlášky omezující odpalování pyrotechniky na svém území. Obrátit se na policii lidé mohou, ale i ve chvílích, kdy obec sice odpalování na 31. prosince umožňuje, ale je odpalována způsobem, která ohrožuje ostatní lidi a zvířata nebo majetek.

"Mnoho lidí má kvůli odpalování a explozím zdravotní problémy, psychické i fyzické. Do ovzduší jsou emitovány vysoce toxické látky a výbušniny. A o pár set kilometrů na východ trpí a umírají lidé a zvířata výbušninami ve válce," připomíná další rozměr odpalování pyrotechniky Judit Laura Krásná.

Nyní je na programu jednání sněmovny vládní návrh novely zákona o pyrotechnických výrobcích (tisk 768). Návrh může podle ochránců zvířat přinést první drobné změny ke zlepšení situace tím, že omezuje nakládání se zábavní pyrotechnikou kategorie F3 pouze na odborně způsobilé osoby. Podle Společnosti pro zvířata má být omezena ale i kategorie F2. "Zároveň je nutné stanovit ochranné vzdálenosti pro odpalování od vodních ploch, pastvin, obor, výběhů pro zvířata, sportovišť, minimálně 1 000 m. To návrh zatím neobsahuje,“ dodává Judit Laura Krásná.

