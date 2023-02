Jaké mládě nechat být a kdo naopak vaši pomoc potřebuje? Ochranáři radí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ZS Aves / ČSOP Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V přírodě se rodí první mláďata. Není to žádný důsledek oteplování, je to zcela přirozený proces. V záchranné stanici v Huslíku přijali na začátku února hned dva zaječí novorozence, v Bartošovicích jednoho. Ve všech případech je lidé ukradli jejich mámám. Rovněž ke dvěma selátkům prasete divokého nyní vyjížděla Pražská zvířecí záchranka, jedno přijali ve stanici v Makově. Na rozdíl od zajíčků se selata mámám opravdu ztratila a bez pomoci odborníků by určitě nepřežila. Malí zajíčci se nezachraňují, naši pomoc nepotřebují. Když klidně leží, jsou v pohodě a čekají na mámu, která k nim přijde až po setmění. O tom se snaží ochránci přírody, myslivci i skuteční milovníci zvířat desítky let přesvědčit veřejnost. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ZS Pavlov / ČSOP Malí zajíčci se nezachraňují, naši pomoc nepotřebují. „Leč veřejnost je hluchá, řídí se pocity, nikoliv rozumem. Když uvidí malého roztomilého někdy i na sněhu ležícího zajíčka, má pocit, že ho musí ‚zachránit‘. Je to chyba. Ukradnou ho tak jeho mámě a zvýší pravděpodobnost jeho rychlé smrti na polovinu,“ vysvětlují odborníci z Českého svazu ochránců přírody v tiskové zprávě. Jen polovina zajíčků se totiž v péči odborníků v záchranných stanicích dožije vypuštění na svobodu. Oproti tomu, pokud venku najdete malé pruhované selátko a během pár minut vás neprožene jeho máma, je něco špatně. Selátko potřebuje péči odborníků, protože je skutečně opuštěné a samo nemá šanci přežít. V tomto případě volejte ihned záchrannou stanici. Mláďata dalších zvířat vyžadují různý specifický přístup. Záchranné stanice proto apelují: „Než cokoliv uděláte, zavolejte nás! Stáhněte si do mobilu aplikaci Zvíře v nouzi, uložte si telefonní číslo „vaší“ záchranné stanice či zavolejte na dispečink Národní sítě záchranných stanic 774 155 155 a nechte si poradit od odborníků,“ uvádí Petr Stýblo z ČSOP. reklama tisknout poslat

